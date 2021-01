Première ascension hivernale du K2 : "C'est un exploit considérable, c'est une montagne très compliquée", explique l'alpiniste Éric Loizeau

La première ascension hivernale du K2, le deuxième plus haut sommet de la planète (8 611 m) et le seul "8 000" a été réussi par une équipe de 10 alpinistes népalais. Il n'avait encore jamais été gravi en hiver. "C'est un exploit considérable, c'est une montagne très compliquée", a réagi sur franceinfo Éric Loizeau, navigateur et alpiniste français surnommé "Le Captain".

franceinfo : Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ?

Éric Loizeau : C'est une montagne très compliquée, c'est pratiquement le "8 000" le plus difficile à grimper déjà en été, et en hiver il est soumis à une météo très compliquée avec toujours beaucoup de vent ce qui veut dire du froid. Il y a eu beaucoup de décès d'alpinistes à la montée ou à la descente. Par rapport à l'Everest, c'est un peu plus dur. La partie compliquée et très dangereuse est située pratiquement au sommet. C'est une espèce de couloir qui est soumis aux avalanches et aux chutes de séracs, alors qu'à l'Everest la partie la plus compliquée est au début.

Les conditions était-elles favorables pour cette expédition ?

Oui, il faisait beau et il n'y avait pas de vent. C'est important parce que c'est ce qui accélère le froid et déstabilise. Lorsqu'on est allés à l'Everest en 2003, il y avait 100 km/h de vent, qui est l'ennemi en montagne. On est en hiver, donc ils ont forcément eu du froid, par contre je n'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de neige, c'est un avantage parce que cela limite les avalanches. Mais de toute façon, c'est un exploit considérable.

Les Népalais sont-ils avantagés physiquement ?

Oui et non. Ils sont nés à 4 000 mètres donc ils sont avantagés dans l'acclimatation, mais au-dessus de 8 000 ils sont dans le même état que nous, ils ont les même problématiques face à la pression, au froid ou au manque d'oxygène. Je suis sûr qu'ils ont fait l'ascension avec de l'oxygène. En hiver, cela me paraît très compliqué de le faire sans.