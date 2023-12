Novak Djokovic et Simone Biles sacrés champions des champions 2023 Monde par le journal "L’Équipe"

Le tennisman Novak Djokovic et la gymnaste Simone Biles sont récompensés par le journal "L'Équipe" du trophée de sportif et de sportive qui ont marqué l’année 2023.

Dans la catégorie "champions des champions monde 2023", les rédactions du groupe L'Equipe ont voté en faveur du joueur de tennis serbe Novak Djokovic et de la gymnaste afro-américaine Simone Biles, annonce le quotidien sportif jeudi 28 décembre.

Décerné depuis 1946 pour la France et 1975 pour le monde, le trophée de Champion des champions de L'Équipe récompense le sportif et la sportive qui ont marqué l'année, selon les journalistes du groupe L'Équipe. Depuis 2012, le trophée n'est plus mixte et distingue, pour la France et pour le monde, un lauréat et une lauréate. Le classement est établi à l'issue d'un vote à bulletins secrets, clos le 21 novembre. À partir d'une liste de nommés, chaque journaliste a établi sa liste de sportifs et sportives les plus remarquables.

Le tennisman Novak Djokovic et la gymnaste Simone Biles récompensés

Novak Djokovic vainqueur de trois Grands Chelems (Open d'Australie, Roland-Garros et US Open) et finaliste à Wimbledon, avec 24 tournois gagnés, il compte chez les hommes désormais le plus grand nombre de titres en Grand Chelem. Vainqueur du Masters, il en est aussi devenu le recordman des victoires avec sept titres. En 2023, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a un peu plus écrit l'histoire de son sport, avant une nouvelle année où il visera le titre olympique à Paris.

Simone Biles, 26 ans, est quadruple championne du monde (concours général individuel et par équipes, sol, poutre) et médaillée d'argent au saut, à Anvers en Belgique au mois d'octobre, la gymnaste américaine compte désormais 23 titres mondiaux. La reine de la gymnastique Simone Biles revenait à la compétition après deux ans d'arrêt pour cette compétition en Belgique où elle a fait un retour triomphal. De bon augure pour elle à 7 mois de Paris 2024.