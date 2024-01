Nouveau sacre européen pour Adam Siao Him Fa, Lyon, Toulouse et l'UBB rayonnent, les Bleus du hand déçoivent... Le récap sport du week-end

Engagés dans leurs championnats d'Europe respectifs, le patineur Adam Siao Him Fa et les handballeurs français n'ont pas connu la même réussite ce week-end.

Fortunes diverses pour les Français à l'échelle européenne ce week-end. Si Adam Siao Him Fa a donné le ton de la victoire vendredi, l'équipe de France de handball n'a pas suivi cet élan avec un match nul décevant dimanche contre la Suisse. Le bilan est plus contrasté en rugby, où Lyon, Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles sont qualifiés pour les huitièmes de finale de Champions Cup, alors que Bayonne, Toulon, le Racing 92 et le Stade Français sont proches de l'élimination.

Patinage : Adam Siao Him Fa conserve son titre européen

Grand favori des championnats d'Europe de patinage artistique, Adam Siao Him Fa a tenu son rang, vendredi, à Kaunas (Lituanie). Malgré une chute en début de programme, le Français a survolé la compétition avec 276,16 points inscrits, 20 unités de plus que son dauphin, l'Estonien Aleksandr Selevko. Il s'est même offert le luxe de réaliser et de réussir un salto, une figure qu'il sait interdite et pour laquelle il a été pénalisé, mais qui lui a aussi offert une belle ovation du public. Il est le premier patineur français à conserver son titre européen depuis Alain Calmat, titré entre 1962 et 1964.

Champions Cup : Lyon, Toulouse et l'UBB verront les huitièmes

Les clubs français étaient de sortie ce week-end en Champions Cup, l'occasion pour trois d'entre eux de valider leur ticket pour la phase éliminatoire avant même la dernière journée de poules. Dans une partie animée par les internationaux tricolores (Dupont, Ramos, Mauvaka), le Stade toulousain s'est défait de l'Ulster pour entériner sa qualification (48-24).

De la même manière, Bordeaux-Bègles n'a fait qu'une bouchée (55-15) des Saracens, dimanche à domicile, pour reprendre la première place de la poule A au LOU, également qualifié après sa victoire bonifiée acquise samedi contre le Connacht malgré quelques errements défensifs (34-20). Si Bayonne, Toulon, le Racing et le Stade Français sont proches de l'élimination après s'être de nouveau inclinés, La Rochelle s'est, de son côté, relancée en dynamitant la défense de Leicester avec un récital de sept essais (45-7).

Handball : un point et des doutes pour les Bleus

Opposée à la Suisse, qui dispute seulement son deuxième Euro en neuf éditions, l'équipe de France a déçu, dimanche soir à Berlin (26-26). Face à un grand Nikola Portner dans la cage, les Bleus ont manqué de précision au tir et ont été trop attentistes en défense, laissant le pivot adverse inscrire neuf buts à six mètres. Malgré ce match nul, les joueurs de Guillaume Gille gardent leur destin en main pour se qualifier pour le tour principal, mais ils ne devront pas perdre contre l'Allemagne, déjà qualifiée, lors de leur troisième rencontre, mardi.

Ligue 1 : Paris s'envole en tête

Belle opération pour le PSG en clôture de la 18e journée de Ligue 1. En déplacement à Lens, les Parisiens se sont imposés 2-0, dimanche, grâce à des buts de Bradley Barcola (30e) et Kylian Mbappé (89e), mais ont mis du temps à creuser l'écart au score malgré leur supériorité numérique après l'expulsion de Jonathan Gradit (45e). Les joueurs de la capitale profitent de la défaite niçoise, samedi à Rennes (2-0), pour prendre 8 points d'avance sur leur dauphin, et 9 sur Brest, surprenant troisième, vainqueur face à Montpellier (2-0). En fin de classement, Lyon pointe à la 16e place, celle du barragiste, après sa défaite au Havre (3-1).

Coupe d'Afrique des nations : un dimanche de surprises

Si la Côte d'Ivoire a ouvert la CAN sur son sol, samedi, par une victoire logique contre la Guinée-Bissau (2-0), la journée de dimanche a réservé plus de surprises aux équipes qui comptent parmi les favorites de la compétition. L'Egypte, finaliste de la dernière édition, a été tenue en échec par le Mozambique (2-2) malgré des buts du Nantais Mostafa Mohamed et Mohamed Salah. Le Nigeria de Victor Osimhen a lui aussi concédé le match nul contre la Guinée équatoriale malgré un but du Napolitain (1-1) et le Cap Vert s'est imposé dans le temps additionnel face au Ghana (2-1). Le Sénégal, champion en titre, qui entre en lice contre la Gambie lundi, est prévenu.