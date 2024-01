Patinage artistique : le Français Adam Siao Him Fa sacré champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive

Tous les regards étaient braqués sur lui, ce vendredi 12 janvier, et le phénomène français a répondu présent. Adam Siao Him Fa n'a fait qu'une petite bouchée de la concurrence à Kaunas (Lituanie), lors des championnats d'Europe de patinage artistique. Il conserve son titre, après celui obtenu en 2023 à Espoo (Finlande). Il a obtenu un total de 276,17 points, soit plus de 20 points que son dauphin.

Les petits doutes, les moments de fébrilité et les quelques erreurs du programme court - qui ne lui avaient même pas coûté la première place - n'ont pas été balayés d'entrée de programme. Le Français s'est fait quelques frayeurs dès le début avec deux chutes. Il s'est rapidement repris en main pour maîtriser l'intégralité de la fin de son audacieux programme avec notamment un salto. Il devance l'Estonien Aleksandr Selevko (256,99 points), surprise de la compétition, et l'Italien Matteo Rizzo (250,87 points).

Les petites imperfections de son programme n'ont pas plombé le patineur de 22 ans qui s'est rapidement remobilisé : "Je me sentais très bien. (...) J’étais confiant sur mes capacités, je me suis battu jusqu’au bout du programme. C’était drôle de patiner ici, j’ai profité, même si tout n’était pas parfait." Avec ce nouveau titre, Adam Siao Him Fa devient le premier patineur français depuis Alain Calmat (de 1962 à 1964) à conserver son titre européen.