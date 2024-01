Sans victoire après deux rencontres dans la compétition, le tenant du titre s'est largement rassuré en dominant Leicester, dimanche, avec pas moins de sept essais marqués.

Les espoirs rochelais renaissent. Après deux défaites initiales contre le Leinster et face aux Stormers, les Maritimes se sont relancés, dimanche 14 janvier, en écrasant Leicester au stade Marcel-Deflandre (45-12). Plus pressants, les tenants du titre ont asphyxié les Tigers dès l'entame et se sont idéalement lancés avec un essai signé Pierre Bourgarit sur un ballon porté (7-0, 6e). Après plusieurs minutes à ronronner dans les 22 mètres adverses, Will Skelton a doublé la mise en venant aplatir en puissance, en sortie de maul sur une touche proche de l'en-but (14-0, 33e).

Dominateurs, les Rochelais ne se sont pas éparpillés lorsque George Martin a réduit la marque (14-7, 38e), venant même crucifier une troisième fois les Anglais après la sirène par l'intermédiaire d'Ulupano Seuteni (21-7, 40e+3). Au retour des vestiaires, la supériorité de La Rochelle s'est confirmée avec quatre nouvelles réalisations, dont deux teintées d'une insolente réussite : celle marquée par Joel Scalvi à 13 contre 15 après des cartons jaunes pour Will Skelton et Jonathan Danty (35-7, 59e), suivie d'un rush de 80 mètres de Teddy Thomas pour son doublé (40-7, 66e).

Grâce à cette démonstration ponctuée de sept incursions dans l'en-but anglais, le Stade rochelais se replace dans sa poule en chipant la quatrième place à Sale, contre qui il faudra assurer le week-end prochain pour rallier la phase à élimination directe et défendre son trophée.