Noyades : "La natation scolaire est un scandale français" avec le remplacement des "maîtres-nageurs par des parents bénévoles", déplore la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs

Alors que les ministères de la Santé et des Sports ont lancé une campagne de sensibilisation aux noyades ce mercredi, la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs appelle à former des "maîtres-nageurs par milliers".

"La natation scolaire est un scandale français, on remplace les maîtres-nageurs par des parents bénévoles", a alerté jeudi 18 mai sur franceinfo Axel Lamotte, membre du comité directeur de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs, alors que les noyades représentent plus de 500 décès chaque été, quatre décès par jour en moyenne.

>> "On a énormément de piscines en France mais pas de maîtres-nageurs" : la Fédération des sauveteurs appelle à un plan de formation d'urgence

Une nouvelle campagne de sensibilisation aux noyades a été lancée par les ministères de la Santé et des Sports, avec les témoignages de parents ayant perdu un enfant. Les enfants de moins de six ans représentent le quart de ces noyades.

"Depuis 1990, le Conseil économique et social alerte sur la pénurie de maîtres-nageurs", a-t-il rappelé. "On a enlevé des maîtres-nageurs d'une centaine de piscines. Il manque plus de 5 000 maîtres-nageurs" en France, a déploré Axel Lamotte, ce qui explique en partie, selon lui "ce résultat". Il estime que les années Covid n'ont pas aidé avec la fermeture des piscines.

"Ça suffit, il faut former de vrais professionnels" Axel Lamotte, de la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs à franceinfo

Les Etats généraux de l’enseignement des activités aquatiques de la natation ont été organisés en octobre 2022 par le ministère des Sports. "On a mis des surveillants de baignade en lieu et place des maîtres-nageurs. Donc, on n'a pas avancé du tout", a constaté Axel Lamotte. Les maîtres-nageurs savent faire "des prises de dégagement" pour sauver quelqu'un de la noyade. Il faut "avoir des appuis solides dans l'eau". Pour former un très bon nageur, "cela demande du temps, il faut cinq ans". Il faut former "des maîtres nageurs par milliers" et revaloriser les salaires "dérisoires".

>> Piscines : la grosse pénurie de maîtres-nageurs

Il insiste sur les règles de base pour éviter "ces noyades atroces" : il faut "un adulte dans l'eau" dès qu'un enfant est susceptible d'y aller. "C'est la seule mesure efficace", a-t-il assuré. "Le barriérage, c'est très bien, cela a réduit un peu l'accidentologie dans les piscines privées", mais cela n'empêche pas les accidents, a insisté Axel Lamotte. Il rappelle qu'"au-delà de deux minutes, les succès de réanimation sont extrêmement aléatoires".