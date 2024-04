Paris 2024 : l'entourage de Léon Marchand veut tout faire pour "le cacher le plus longtemps possible" avant les JO

Il y a des échéances très symboliques et celle du mercredi 17 avril 2024 en fait partie : dans 100 jours exactement débuteront les Jeux olympiques de Paris avec la cérémonie d’ouverture le 26 juillet et le début officiel des compétitions dès le lendemain, notamment pour la natation. Dans le bassin olympique de Paris La Défense Arena, il y aura l’une des grandes stars françaises attendues : Léon Marchand, déjà quintuple champion du monde et qui pourrait s’offrir plusieurs médailles d’or.

Le nageur s’entraîne aux Etats-Unis depuis deux ans et demi, loin de Paris, et de la ferveur autour des Jeux. Si son retour en France n'est prévu que début juin, le Français et son entourage apprennent aussi à gérer l'attente et la foule : tous les regards seront en effet tournés vers lui.

"Le plus tard et le plus discrètement possible", prévient ainsi son entraîneur américain Bob Bowman. Il n'y aura donc pas de flonflon pour le retour au pays de Léon Marchand. Au contraire, il faudra "le cacher le plus longtemps possible", glisse-t-il sans sourciller. Le nageur de 21 ans le sait déjà : tout a changé.

"Ce n'est pas facile pour moi parce que c'est plus comme avant ! Avant, j'arrivais, j'étais inconnu, je faisais mes petites courses, mes petites finales et je rentrais chez moi à la fin. Là, c'est pas la même". Léon Marchand à franceinfo

"Il aura largement le temps de le découvrir après les Jeux"

Des Etats-Unis, il ira donc à Toulouse chez lui, début juin, une semaine seulement avant les championnats de France, à Chartres, qualificatifs pour les Jeux. Ce à quoi vont veiller ses parents : "Il va falloir qu'on limite, évidemment, parce que l'objectif, c'est qu'il soit quand même assez frais pour nager vite. C'est le seul objectif. Mais on n'a jamais vécu ça, donc on fait au mieux à chaque fois pour lui et pour nous", confie son père, Xavier.

Même ligne de conduite pour la fédération : Léon Marchand doit être préservé. "Moi qui vois un peu l'attente des gens autour de lui, que ce soit dans le monde du sport et en dehors, franchement, il faut le protéger de ça. Il aura largement le temps de le découvrir après les Jeux", insiste Julien Issoulié, le directeur technique. D’autant que, pour l’instant, le prodige n’est pas encore qualifié pour Paris 2024, il doit attendre la mi-juin et les championnats de France.