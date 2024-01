"J'y vais pour travailler dur" : Florent Manaudou choisit l'Australie pour sa préparation aux JO

À moins de sept mois des Jeux de Paris 2024, beaucoup de sportifs français se préparent au soleil pour fuir les conditions rugueuses de l'hiver. Les athlètes étaient en stage il y a quelques jours en Afrique du Sud. Les nageurs tricolores vont partir une dizaine de jours à Tenerife, dans les Canaries. L'un des leaders de cette équipe, le multi-médaillé olympique Florent Manaudou, va de son côté faire bande à part : il s'envole à la fin de la semaine pour l'Australie pour un stage en plein été austral.

Florent Manaudou s'entraîne à l'année à Antibes près de Nice. Malgré ces conditions plutôt privilégiées, le triple médaillé olympique sur 50 m nage libre a préféré le soleil de Brisbane, sur la côte est de l'Australie, comme il y a un an. "Même si je suis sur la Côté d'Azur en janvier, quand il fait 5°C, on se dit 'bon, là, je le ferai demain, il ne fait pas très beau, lance le nageur. Je me rappelle de la météo quand on allait l'année dernière à Bond University, c'était quand même agréable de pouvoir bosser dans ces conditions."

De vieilles habitudes en Australie

Florent Manaudou a depuis longtemps pris ses habitudes en Australie, où il a ses amis, anciens nageurs. Il part pour six semaines de stage pour s'éloigner de la pression autour des Jeux de Paris qui va immanquablement monter d'un cran en ce début d'année. Un moyen surtout de s'entraîner encore plus. "J'y vais pour travailler dur, affirme le champion olympique. J'espère être nul à l'entraînement au départ, ce qui veut dire que je travaille bien, et revenir en France et avoir une base d'entraînement très solide. J'ai envie d'être fatigué. Et surtout, je vais avoir mes week-ends où je vais rien faire. J'aurai pas forcément de tentations, je serai au soleil, j'y vais pour bosser dur."

En quête d'une quatrième médaille en quatre olympiades, Florent Manaudou espère tirer les fruits de sa préparation dès le mois de mars avec les premières compétitions internationales à Nice.