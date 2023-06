"C'est rassurant pour lui de montrer qu'il est là" : à 32 ans, Florent Manaudou impressionne aux championnats de France de natation

Le nageur s'est qualifié jeudi soir pour les prochains mondiaux au Japon en devant champion de France du 50 m nage libre et en établissant la meilleure performance mondiale de l'année. À presque un an des Jeux de Paris, il est déjà dans une forme olympique.

Florent Manaudou de retour au sommet ! Le nageur français a d'abord effectué hier matin la meilleure performance mondiale de l’année sur 50 m nage libre. Dans la soirée, le nageur d'Antibes a récidivé et a décroché son 1er titre depuis 2020 à 32 ans. "A cet âge, on se pose toujours les mêmes questions et on se demande si c'est trop tard", sourit le champion.

Interview. Paris 2024 : "C'est le rêve d'une vie de faire les Jeux olympiques dans son pays", confie Florent Manaudou

Son pari, il l'a réussi. Après une parenthèse au handball en 2016, Florent Manaudou n'était pas dans une forme olympique lors de son retour dans les bassins il y a 4 ans. Mais grâce à un travail acharné, le nageur a validé une première étape a été réussie avec le bronze décroché aux Jeux de Tokyo en 2021.

L'année prochaine va être une année très tendue au niveau sensation et énergie donc je m'apprête à avoir énormément d'émotion l'an prochain. Florent Manaudou à franceinfo

Objectif Paris 2024

Désormais, en dépit d'un chemin parfois été sinueux, Florent Manaudou est lancé, regonflé. "C'est rassurant pour lui de montrer qu'il est encore là", note Laure Manaudou, l'ancienne championne olympique de natation et sœur aînée de Florent. "Je suis contente de le voir comme ça, de le voir heureux."

Sous les yeux de sa grande soeur, Florent Manaudou s'attache à continuer à garnir son armoire à trophée. Déjà médaillé trois fois, sur trois olympiades différentes, le cadet des Manaudou peut devenir le 1er nageur français à être médaillé lors de 4 Jeux à Paris. "C'est une longue carrière qu'il a et de voir qu'il est encore là, c'est admirable pour un nageur puisqu'il commence à être âgé. Il reste mon petit frère donc je suis fier de lui."

Florent Manaudou, qui s’entraîne depuis plus d’un an à Antibes, ne se trompe pas d’objectif : sa cible, ce ne sont pas les mondiaux de cet été, mais bien les Jeux de Paris dans 400 jours.