Mondiaux de natation 2022 : Mewen Tomac et Marie Wattel tombés sur plus forts, Emma Terebo s'arrête là... Ce qu'il faut retenir de la soirée de jeudi

Après une soirée de mercredi où tout ou presque leur a souri, les Bleus ont bu la tasse aux Mondiaux de Budapest. Pour les deux engagés en finale, Marie Wattel sur 100 mètres nage libre et Mewen Tomac sur 200 mètres dos, la vague était trop petite pour surfer dessus et sont tout simplement tombés sur des nageurs plus rapides. Ils ont respectivement terminés 7e et 6e dans la soirée hongroise de la Duna Arena. Les deux bonnes nouvelles de la soirée sont du côté du 50 mètres papillon féminin avec les qualification de Mélanie Hénique et Marie Wattel.

Pour les demi-finales, ça a coincé pour le triple médaillé olympique du 50 mètres nage libre, Florent Manaudou, dans sa discipline de prédilection. Il a bouclé sa ligne droite en septième position avec un temps anecdotique (21"95). Pour Emma Terebo, sur 200 mètres dos, la marche était trop haute pour s'extirper du paquet. La Néo-Calédonienne, cinquième sur le 100 mètres dos trois jours plus tôt, a terminé cinquième de sa demie, pas forcément dans sa discipline de prédilection.

C'est allé trop vite pour Mewen Tomac

Mewen Tomac n'a pas réussi son objectif d'aller chercher une médaille mais s'est offert, malgré une cinquième place, un nouveau record personnel (1'56"35) dans une finale très rapide. Il s'est confié après sa course au micro de France Télévisions : "Je pensais que le podium allait aller moins vite que ça. J'espèrais y être, mais il va encore falloir travailler. J'ai fait ma course, j'étais encore mieux qu'hier. C'est ma première finale, j'étais très excité et j'ai peut-être laissé des plumes là-dedans."

Marie Wattel derrière les cadors

Sur le 100 mètres nage libre, course reine sur laquelle elle n'a pas forcément misé, la Nordiste est tout de même parvenue à se hisser en finale. Elle a dû se contenter du septième rang (53"60), en toute logique, derrière l'Australienne Mollie O'Callaghan, la légende suédoise Sarah Sjoestroem et la pépite américaine Torri Huske. Elle s'est cependant parfaitement reprise car, quelques minutes plus tard, elle s'est qualifiée pour la finale du 50 mètres papillon avec le sixième temps en 25"56.

Léon Marchand et le relais 4x200 mètres français loin du compte

Les Américains étaient de toute façon trop loin. Le podium l'a été, lui aussi. Les quatre relayeurs français Jordan Pothain, Léon Marchand, Roman Fuchs et Hadrien Salvan ont terminé septièmes de la finale du 4x200 mètres nage libre (7'08"78) à plus de huit secondes de la gagne. Il s'agit donc ici de la première finale sans breloque pour Marchand, la jeune star tricolore de ces Mondiaux, triple médaillé en individuel à Budapest.

Emma Terebo n'ira pas en finale

La Néo-Calédonienne s'était découverte en finale du 100 mètres dos, lundi, en terminant à la cinquième position. Cette fois-ci, sur le double de la distance couru jeudi, Emma Terebo n'a pas pu rivaliser avec ses adversaires. La licenciée de l'Amiens Métropole Natation, entraînée par Michel Chrétien, a bouclé à la cinquième place de sa demie (2'11"77) et ne verra pas la finale du 200 mètres dos.