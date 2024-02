La faillite du XV de France, le record de Teddy Riner, l'envolée du PSG... Le récap sport du week-end

Des hauts et des bas pour le sport français au cours d'un week-end qui a notamment été marqué par le 8e titre de Teddy Riner au Tournoi de Paris, mais aussi par la défaite des Bleus en ouverture du Tournoi des six nations.

Le train fantôme du XV de France, samedi 3 février, a précédé le grand huit de Teddy Riner, dimanche. Dans le parc d'attractions du sport, on a connu toutes les émotions. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont ainsi décroché la timbale en quarts de finale de la CAN alors que, dans le manège de la Ligue 1, le PSG n'est pas près de lâcher la queue de Mickey.

Rugby : pour le XV de France, plus dure est la rechute

On avait quitté les Bleus héroïques, mais battus d'un souffle il y a plus de trois mois en quart de finale de leur Coupe du monde. On les a retrouvés encore battus, mais cette fois apathiques pour leur entrée dans le Tournoi des six nations face à l'Irlande à Marseille (17-38). Exsangue, l'équipe de Fabien Galthié n'a opposé qu'une résistance de façade au XV du Trèfle, visiblement mieux remis de son élimination du Mondial, en quarts de finale également. La ballade irlandaise n'a rien eu d'une douce mélodie pour les Tricolores, pour qui l'absence d'Antoine Dupont s'est fait intensément ressentir.

Mais celle-ci était programmée. L'abandon de poste de Paul Willemse à la demi-heure de jeu, lui, n'était pas prévu, et il a pesé lourd dans la balance. Les Bleus ont désormais une semaine pour panser leurs plaies et penser leur stratégie. Ce sera contre l'Ecosse, à Murrayfield (samedi 10 février, 15h15). Cette dernière l'a jouée schizophrène face au pays de Galles. D'abord impériale, puis fébrile au possible, pour finalement s'imposer d'un point au terme d'un match fou (26-27). Un peu avant, l'Angleterre avait confirmé qu'elle était bien dans le dur en battant à l'arraché une Italie prometteuse, mais toujours aussi peu réaliste au moment de faire pencher la balance de son côté (24-27).

Judo : Teddy Riner, monstre sacré

Teddy Riner est comme chez lui à Paris. Et cela tombe bien, avec les JO qui arrivent dans six mois. Le Français a fait passer le message qu'il serait le taulier à domicile en posant, pour la 8e fois, son empreinte de géant sur le Tournoi de Paris. Neuf mois après son 11e titre de champion du monde au Qatar, Riner, 34 ans, a prouvé qu'il n'était pas rouillé. Même s'il s'est fait une grosse frayeur en demi-finale, il s'est hissé jusqu'à l'ultime combat où il s'est imposé au golden score face au Sud-Coréen Kim Min-jong.

Un peu plus tôt dans la journée, Romane Dicko, 24 ans, avait montré la voie dorée à son prestigieux aîné en remportant la finale des moins de 78 kg sur un ippon infligé à la Turque Kayra Ozdemir après 39 secondes. La championne olympique signe un deuxième succès dans la capitale. Encore loin des huit sacres de Teddy Riner. Le clan français termine ce Tournoi de Paris avec 12 médailles, dont 6 titres, obtenus par Clarisse Agbegnenou, Shirine Boukli, Luka Mkheidze et Faïza Mokdar, en plus des deux poids lourds.

Ligue 1 : le PSG caracole, Lyon redécolle

Huit, c'est également le nombre de points entre le Paris Saint-Germain, en tête de la Ligue 1, et son dauphin niçois. Le premier nommé, sans briller, s'est imposé vendredi soir à Strasbourg en ouverture de la 20e journée (2-1), tandis que le second a confirmé sa solidité en ramenant un nul de Brest (0-0). Sur le plan comptable, l'opération est sans bavure pour le PSG mais, à dix jours du rendez-vous des huitièmes de finale contre la Real Sociedad en Ligue des champions, la confiance semble toujours branlante.

Enfin, dans le match entre bêtes blessées, dimanche soir, c'est l'OL qui s'est relevé. Un but d'Alexandre Lacazette a suffi pour donner de l'air aux Lyonnais, qui sortent de la zone rouge. L'OM, lui, reste dans celle des turbulences après ce nouveau coup d'arrêt.

CAN : la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud par un trou de souris

Les Eléphants et les Bafana Bafana sont des quasi-miraculés. Les premiers sont en train de se découvrir un nouveau guide en la personne d'Emerse Faé, propulsé à la tête de l'équipe après le départ de Jean-Louis Gasset et un premier tour très inquiétant. Sous ses ordres, les Ivoiriens ont retrouvé une foi que rien ne semble pouvoir ébranler. Réduits à dix pendant 75 minutes et menés au score par le Mali en quart de finale, ils ont égalisé à la 90e minute avant d'arracher leur qualification dans les ultimes secondes de la prolongation (2-1). Ils retrouveront dans le dernier carré la République démocratique du Congo, vainqueure vendredi de la Guinée (3-1).

L'Afrique du Sud, quant à elle, a pu compter sur un gardien en lévitation pour se défaire du Cap-Vert aux tirs au but (0-0, 2-1 t.a.b). Au cours de l'épreuve de vérité, Ronwen Williams, touché par la grâce, a sorti quatre des cinq tentatives des Cap-Verdiens. En demi-finale, son équipe retrouvera le Nigeria.

Natation : Marc-Antoine Olivier vice-champion du monde du 10 km

Dans une course très dense, le Français Marc-Antoine Olivier décroche une médaille d'argent pour un cheveu derrière le Hongrois Kristof Rasovszky. Après le bronze en 2017 et l'argent en 2019, c'est la troisième fois que le nageur français monte sur le podium du 10 km. L'autre engagé tricolore, Logan Fontaine, échoue à la quatrième place à l'issue d'un sprint entre huit nageurs pour la médaille de bronze. Les deux hommes obtiennent grâce à cette performance leur qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.