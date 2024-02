Direct Strasbourg-PSG : bousculés, les Parisiens mènent à la pause... Suivez le match de Ligue 1

Un déplacement dans la fournaise de La Meinau pour faire oublier la contre-performance face à Brest ? C'est le menu qui attend le Paris Saint-Germain, opposé à Strasbourg, vendredi 2 février en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Lancés dans une série de 14 matchs sans défaite en championnat, les hommes de Luis Enrique s'avancent en leaders, mais ne comptent plus que six points d'avance sur leur dauphin, l'OGC Nice.

La faute à un match nul (2-2) concédé sur sa pelouse contre l'équipe surprise de ce début de saison, le Stade brestois. Le deuxième en quatre rencontres pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. En face, Strasbourg n'est plus l'équipe en difficulté du début de saison. Plus stables défensivement et plus efficaces, les hommes de Patrick Vieira restent sur six matchs sans défaite en championnat, et pourraient recoller aux places européennes en cas de succès.

