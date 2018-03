Paralympiques : trois nouvelles médailles françaises

La moisson de médailles continue pour les Bleus aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, avec une médaille de bronze pour la snowboardeuse Cécile Hernandez. Idem pour Thomas Clarion accompagné de son guide. Non-voyant, il obtient le bronze du 20 km en ski de fond. Déjà médaille d'or sur le sprint, le skieur Benjamin Daviet récolte l'argent sur le 20 km debout au terme d'une course palpitante. Poussé par les supporters tricolores, le skieur du Grand-Bornand (Haute-Savoie), handicapé au genou gauche, réussit à préserver la médaille d'argent pour trois petites secondes à l'arrivée. Une autre médaille ne tarde pas à venir. Orienté à la voix à cause de sa cécité, Thomas Clarion est dans les pas de son guide qui lui trace sa route sur le 20 km et lui permet d'obtenir une très belle médaille de bronze.

À trois médailles du record de Sotchi

Les Jeux paralympiques et Cécile Hernandez, c'est une histoire d'amour. Médaillée d'argent des derniers Jeux de Sotchi, en Russie, la snowboardeuse perpignanaise atteinte de sclérose en plaques récidive à Pyeongchang et obtient une nouvelle médaille de bronze. Après trois jours d'épreuves, la France est bien partie pour dépasser son bilan de 12 médailles obtenu à Sotchi.

