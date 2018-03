Jeux paralympiques : la belle moisson de la France

Marie Bochet est la figure de ces Jeux de Pyeongchang (Corée du Sud). Elle remporte la dernière médaille tricolore, sa quatrième en or. C'est elle qui avait ouvert le compteur de la France dès le premier jour ; cela s'appelle boucler la boucle. Un Bochet en appelle un autre : lui, c'est Arthur Bauchet, sans lien de parenté. A 17 ans, le benjamin tricolore, atteint d'une maladie génétique rare, obtient quatre médailles d'argent, mais il recueille surtout en prime la palme de la fraîcheur.

Un millésime record

Mais le sportif le plus titré, s'appelle Benjamin Daviet : cinq médailles dont trois en or et un coeur grand comme ça. Dans la série tout vient à point à qui sait attendre, Fréderic François : il a patienté jusqu'à ses 41 ans et ses derniers Jeux pour obtenir trois médailles. A 43 ans, Cécile Hernandez, la snowboardeuse doyenne des Bleus, repart avec deux médailles. 2018 : un millésime record pour la délégation tricolore. Une équipe emmenée par Marie Bochet, une championne avec un cœur en or.

