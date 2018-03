Jeux paralympiques : la skieuse Marie Bochet remporte une troisième médaille d'or en géant

La skieuse avait déjà remporté l'or sur la descente et le Super-G.

On n'arrête plus Marie Bochet. La skieuse française a décroché, mercredi 14 mars, sa troisième médaille d'or aux Jeux paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud). Après la descente et le Super-G, elle a remporté le géant (catégorie debout). Une nouvelle médaille qui devrait lui faire oublier sa chute en super-combiné.

[ALERTE MÉDAILLE]

Une fille en OR ! 3e médaille pour @MarieBochet qui conserve son titre en géant. BRAVO championne ##BleuParalympique pic.twitter.com/A7Kje8lva4 — France Paralympique (@FRAparalympique) 14 mars 2018

Porte-drapeau de la délégation paralympique française, Marie Bochet présente un handicap à l'avant-bras gauche en raison d'une malformation. En 2014, à Sotchi, la jeune femme, qui a aujourd'hui 24 ans, avait déjà récolté quatre médailles d'or (descente, Super-G, super combiné et géant).

Championne Paralympique de Géant !



Chaque victoire a une saveur particulière...et après hier celle-ci est particulièrement bonne !



Merci @TousHandisport pour la ! pic.twitter.com/RTKqGB9Imp — Marie Bochet (@MarieBochet) 14 mars 2018

Cette médaille permet à l'équipe de France de faire mieux qu'en Russie, avec 13 breloques contre 12.