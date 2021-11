Sports : traverser le lac Titicaca à la nage, le nouveau défi de Théo Curin

Il s'entraîne chaque jour depuis un an avec l'Amérique du Sud comme horizon. Amputé des 4 membres, Théo Curin va traverser le lac Titicaca à la nage. Une traversée de 122 kilomètres qu'il va faire en relais avec deux autres athlètes. Le 2 novembre, c'est le grand départ pour la Bolivie et la pression commence doucement à monter. "On s'est entrainé pendant un an et demi, mais on ne connaît pas l'issue de cette expédition. Il y a une part d'incertitude, contrairement à la compétition classique. Cela fait flipper, mais c'est aussi ce qui rend la chose excitante", souligne le nageur de 21 ans.

L'envie de se dépasser

Le majestueux lac Titicaca offre des conditions extrêmes. À 3 800 mètres, l'oxygène va manquer et la nuit, la température va osciller entre 0°C et -5°C. Surtout, les trois camarades d'aventure devront tracter un radeau de 500 kg, leur maison, pendant leur expédition. Théo Curin a déjà connu 1000 vies à 21 ans. À l'âge de six ans, il contracte une méningite foudroyante. Pour survivre, il doit être amputé des quatre bras. Depuis, le jeune homme est guidé par l'envie constante de se dépasser, sans limite. En 2020, il est devenu le premier amputé des quatre membres à réaliser un demi Ironman : un parcours de 2 km de natation, 90 km à vélo et 20 km de course en fauteuil. Avec la Bolivie, Théo Curin se lance un nouveau défi.