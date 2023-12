"J'ai envie de kiffer l'instant" : reçues à l'Elysée, les handballeuses françaises savourent leur sacre mondial et visent les JO

Au lendemain de leur sacre mondial au Danemark, les handballeuses françaises ont eu le droit aux honneurs de l'Elysée. Elles ont été reçues lundi 18 décembre dans la soirée par le président de la République dans une ambiance joyeuse et décontractée, même si Emmanuel Macron n'a pas oublié de rappeler aux Bleues l'objectif ultime : aller chercher l'or olympique à Paris, dans sept mois.

De quoi faire sourire les nouvelles championnes du monde, avec des petits yeux après une nuit de fête entre le Danemark et la France. A leur arrivée à l'Elysée, toutes arboraient de grands sourires et leur précieuse médaille d'or autour du cou, saluées une à une sur le perron par Emmanuel Macron, avant de poser pour une photo officielle.

Les Bleues reçues à l’Elysee par le President de la Republique #handball pic.twitter.com/2SHmZISHuQ — Fanny Lechevestrier (@fannylechevestr) December 18, 2023

Une première pour certaines qui n'ont pas manqué d'immortaliser le moment avec leur téléphone portable. "On est un peu fatiguées, mais c'est toujours agréable d'être reçues de la sorte", confie l'une. "Je ne sais pas si cela va se reproduire dans ma carrière, donc j'ai envie de kiffer l'instant", ajoute une autre.

Décrocher l'or aux JO

La gardienne de but Laura Glauser savoure, elle, surtout l'engouement autour de l'équipe. "On a vraiment été submergées de messages de félicitations, c'est trop cool !". Au chaud dans l'un des salons de l'Elysée, elles écoutent attentivement le discours du Président, prononcé devant leurs familles.

Emmanuel Macron en a profité pour mettre en exergue un palmarès unique, félicitant aussi une fédération qui ne fait pas de différence entre les filles et les garçons, avant de se projeter vers 2024. "Maintenant, les médailles, on les veut pour Paris, pour nos Jeux, a lancé Emmanuel Macron. Parce que ce que vous avez montré là, la médaille qui est raflée ne doit être qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Et bravo à nos Bleues !" Le défi est de taille : dans l'histoire, seule la Norvège a déjà réussi le doublé Coupe du monde et JO.