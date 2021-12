France-Monténégro : les Bleues décrochent un troisième succès sur le fil et terminent premières de leur groupe au Mondial de handball

L'équipe de France féminine de handball a enchaîné sur une troisième victoire dans le Mondial face au Monténégro (24-19), mardi, et pourra aborder sereinement le tour principal.

Après leurs victoires face à l'Angola (30-20) et la Slovénie (29-18), les Bleues étaient déjà qualifiées pour le tour principal du Mondial. Les championnes olympiques ont décroché, non sans difficultés, un troisième succès consécutif face à une équipe du Monténégro remontée (24-19), mardi 7 décembre, lors du championnat du monde 2021 à Granollers (Catalogne). Elles se sont assurées la première place de leur groupe et affronteront au tour principal (8-13 décembre) les trois premières équipes issues du groupe B.

VICTOIIIIIIRE !!!

Les #FemmesDeTalent s'imposent face aux Monténégrines après un match particulièrement accroché !

Bravo les Bleues

Direction le tour principal maintenant#FRAMON #EspritHandball

Mais les Françaises ont mis du temps avant d'entrer dans leur match étant bousculées dès les premières secondes par leurs adversaires. Solides en défense comme à leur habitude, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont déjoué en attaque (46% de réussite au tir en première période), ne trouvant le chemin des filets qu'après six minutes de jeu, pour revenir à un but partout. Elles se sont heurtées à une équipe du Monténégro compacte, portée par sa gardienne Marina Rajcic.

Une rencontre tendue

Il faut dire que l'ambiance était très électrique. Juste avant la mi-temps, la Monténégrine Tatjana Brnovic a écopé d'un carton rouge pour avoir applaudi l'arbitre, s'estimant lésée par l'une de ses décisions. La première période s'est achevée sous les sifflets du public.

Aïe aïe aïe...

La Monténégrine qui passe dans le cercle, prend 2 minutes, applaudit l'arbitre et prend rouge : quel fait de jeu ! #FRAMON

12 - 12 (29'30)

À égalité à la pause (12-12), les coéquipières d'Estelle Nze Minko se sont montrées plus adroites et réalistes à leur retour sur leur terrain. Avec Cléopatre Darleux dans les cages en remplacement de Laura Glauser, elles ont empêché leurs adversaires de trouver le chemin du filet pendant neuf minutes. Mais les Françaises ont continué à commettre des erreurs d'inattention, dont deux marchers en l'espace de quelques secondes. Elles n'ont creusé l'écart qu'en toute fin de rencontre, gérant parfaitement le money time malgré un public majoritairement hostile.

Avec ce nouveau succès (24-19), les Bleues ont confirmé leur place de leader et débuteront le tour principal avec quatre points, de quoi être en bonne posture pour une qualification en quarts de finale.