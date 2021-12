France-Angola : les Bleues s'imposent facilement pour leur entrée en lice au Mondial de handball

Championnes olympiques en titre, les Bleues ont idéalement entamé la conquête de l’or mondial en s’imposant face à l’Angola, vendredi 3 décembre, à Granollers (Espagne). Elles se sont imposées 30-20 face aux championnes d’Afrique après un match sérieux et appliqué défensivement, avec de nombreux arrêts de Laura Glauser.

Bousculées, les Bleues ont tout de même mis du temps à entrer dans leur match. Après un round d’observation de plus de 4 minutes, c’est même la gardienne angolaise, Marta Samuel Alberto, qui a profité de l’infériorité française et du but vide pour ouvrir le score. En difficulté pour défendre sur les pivots angolaises, les Tricolores se sont exposées aux sanctions mais elles ont pu compter sur les nombreux arrêts de Laura Glauser pour ne pas perdre le fil après ce départ poussif. La gardienne française a arrêté 6 des 14 tirs de ses adversaires en première période, pendant que ses coéquipières montaient en puissance et réglaient la mire pour prendre finalement 4 pions d’avance à la mi-temps.

La muraille Glauser

Face au défi physique imposé par l’Angola, les Bleues ont complètement pris la mesure de leur adversaire après la pause pour faire respecter leur statut de championnes olympiques en titre. Très appliquées en défense, avec une Laura Glauser toujours aussi décisive et un peu d’aide des poteaux, elles ont creusé leur avantage pour s’imposer finalement avec 10 buts d’avance.

Le sélectionneur Olivier Krumbholz a salué la performance de sa gardienne, élue joueuse de la rencontre : "Elle a fait un très très gros match, plein de confiance et plein d’audace. Elle a beaucoup aidé et a été très forte à 6 mètres et à l’aile".

Victoire sérieuse des Bleues face à l'Angola lors de cette première sortie du Mondial @SheLOVsHandball, notamment grâce à une bonne @laura_glauser dans les cages !



30-20 #BleuetFier #SheLovesHandball #spain2021 pic.twitter.com/mbi9Q7AW3o — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 3, 2021

Ce premier succès va permettre à l’équipe de France de se mettre en confiance avant leur deuxième match face à la Slovénie, dimanche 5 décembre à 18 heures.