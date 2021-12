Mondial féminin de handball : douze championnes olympiques, rivalité, ambitions... Ce qu'il faut savoir sur le match France-Angola

Cinq mois après son sacre aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France féminine de handball fait ses débuts dans les championnats du monde 2021 vendredi 3 décembre face à l'Angola, à 18h au palais des Sports de Granollers en Catalogne. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le premier match des Tricolores face à l'Angola.

Première confrontation pour les Bleues dans ce Mondial IHF 2021



Une base de championnes olympiques

L'équipe de France entre dans un nouveau cycle générationnel, pour ce Mondial et ce premier match contre l'Angola. Des cadres de la sélection ont pris leur retraite internationale comme Siraba Dembélé et Alexandra Lacrabère. "Arrêter sur une médaille olympique, on ne peut pas rêver mieux", avait déclaré Amandine Leynaud, qui a également mis un terme à sa carrière avec les Bleues.

La France compte tout de même des certitudes dans son effectif comme la capitaine Coralie Lassource ou Béatrice Edwige en défense. Sans oublier l'émergence de certaines joueuses comme Pauletta Foppa (20 ans, 44 sélections et 98 buts) et Méline Nocandy, qui, à 23 ans, a déjà 38 sélections à son actif sous le maillot bleu (78 buts marqués). Au total, ce sont douze Françaises présentes à Tokyo qui sont du voyage en Espagne.

Une seule victoire angolaise contre les Bleues

La Françe a déjà affronté son adversaire du jour à douze reprises dans l'histoire, pour onze victoires et seulement une défaite. Mais l'équipe angolaise possède quelques certitudes, puisqu'elle a été championne d'Afrique pour la 14e fois cette année. C'est "une équipe redoutable, avec de gros moyens physiques", a averti l'entraineur Tricolore Olivier Krumbholz.

Seulement, sur la scène internationale, le bilan est plus mitigé puisque l'Angola n'a jamais atteint le dernier carré d'un tournoi majeur mondial. Les Angolaises ont terminé les derniers Jeux de Tokyo en 10e position.

Objectif première place du Groupe A pour les Tricolores

Avec un nouveau format pour accueillir 32 équipes (au lieu de 24 par le passé), ce championnat du monde a ajouté une phase préliminaire, avec huit groupes de quatre équipes. Les trois premières formations de chaque groupe sont qualifiées pour le tour principal. Avec la France et l'Angola, le Monténégro et la Slovénie font partie de ce groupe A, Une victoire face aux Angolaises permettrait aux joueuses d’Olivier Krumbholz d'avoir les cartes en main face à la Slovénie dimanche pour potentiellement se qualifier pour le tour principal. Si elles y parviennent, les Françaises retrouveront les équipes issues du groupe B, dont la tête de série est la Russie, finaliste à Tokyo et candidate sérieux au titre.

La France, de par son statut et son récent titre olympique, sera attendue au tournant dans le tournoi. L’Espagne, finaliste en 2019, les Pays-Bas, tenantes du titre et d'autres places fortes du handball européen comme la Suède et la Norvège, figurent également parmi les nations favorites pour décrocher le titre.

"On a une poule assez dense"

Dans un entretien accordé à Franceinfo: sport, la gardienne de but Cléopatre Darleux est revenue sur les ambitions des Bleues dans ce Mondial. Pour elle, cela ne fait aucun doute, "il y a l’envie de continuer à gagner, d'etre dans la lignée de ces quatre dernières années où cette équipe est allée chercher énormément de bons résultats".

Mais, malgré les certitudes du groupe, il est hors de question pour la portière tricolore de brûler les étapes. "On va prendre les étapes les unes après les autres, et on fera les comptes après. On a une poule assez dense, avec des matchs qui ne vont pas être faciles", a t-elle prévenu, à quelques heures du match contre l'Angola.