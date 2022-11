Euro de handball 2022 : organisation dans trois pays, les Bleues pour reconquérir l'or... Ce qu'il faut savoir sur la compétition

Avancé d'un mois pour ne pas se jouer en même temps que la Coupe du monde de football au Qatar, l'Euro féminin de handball se déroule du 4 au 20 novembre 2022, en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie.

Deux ans après sa défaite en finale contre la Norvège lors la dernière édition du championnat d'Europe en 2020, l'équipe de France va devoir batailler pour remporter sa deuxième médaille d'or européenne. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la compétition.

Les Norvégiennes encore favorites, les Françaises en embuscade avec d'autres

Sacrée huit fois en quatorze éditions, la Norvège sera, de nouveau, la grande favorite de cet Euro. Troisièmes des Jeux olympiques de Tokyo, remportés par la France, les Norvégiennes de Thorir Hergeirsson ont pris leur revanche sur les Bleues en les battant en finale du Mondial il y a un an.

Championnes d'Europe en 2018, championnes olympiques et vice-championnes du monde en titre, les Françaises font partie des favorites. Mais les outsiders sont nombreux, à commencer par les Danoises (4es de l'Euro 2020, 3es des derniers Mondiaux 2021), les Hollandaises (championnes du monde en 2019), les Suédoises (4es des derniers JO) ou encore les Allemandes. Du côté des pays organisateurs, le Monténégro, quart de finaliste aux JO, rêve d'un deuxième titre européen après celui de 2012, quand la Macédoine du Nord et la Slovénie espèrent faire mieux que 7e et 9e, places acquises en 2008 et 2004.

Une équipe de France expérimentée mais sans Pineau

Championne olympique, vice-championne du monde et d'Europe en titre, la France a un statut à honorer. Pour aller chercher une deuxième médaille d'or européenne dans son histoire, Olivier Krumbholz pourra compter sur ses cadres : la demi-centre Grâce Zaadi, l'arrière droit Laura Flippes, la pivot Pauletta Foppa ou encore l'arrière gauche Estelle Nze Minko. En revanche, le sélectionneur français a choisi de se passer d'Allison Pineau (33 ans), meilleure joueuse du monde en 2009, championne du monde en 2017, d'Europe en 2018, et championne olympique en 2021, qui compte 273 sélections. Blessée lors de l'Euro 2020, elle ratera donc sa deuxième compétition internationale avec les Bleues en plus de 15 ans.

Autre changement majeur, indépendant d'un choix tactique : la blessure au dos de la gardienne Laura Glauser (29 ans). L'expérimentée Cléôpatre Darleux (33 ans) aura donc la clé des buts français, en compagnie des jeunes Camille Depuiset (24 ans) et Floriane André (22 ans), deux novices dans la cage tricolore.

Voici la liste des joueuses qui partiront en Macédoine du Nord pour l'EHF EURO 2022 ! #BleuetFier pic.twitter.com/3Hz7Kt78i1 — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 2, 2022

En match de préparation, l'équipe de France a bien travaillé ses automatismes avec des cartons pleins contre l'Allemagne (34-31, 30-29) et la Pologne (33-26, 30-19). Dans ce groupe C, les Bleues devront se méfier d'entrée de la sélection macédonienne, supportée par son public, et des Pays-Bas. Championnes du monde en 2019, les Néerlandaises avaient été éliminées par les Tricolores aux derniers JO en quarts de finale (32-22), et ont un peu reculé dans la hiérarchie mondiale (6es de l'Euro 2020, 9es du Mondial 2021). La Roumanie, en bronze à l'Euro 2015, n'est plus sortie du tour principal d'une compétition internationale depuis l'Euro 2018 (battue en demi-finales).

Le format : seize équipes, quatre tickets pour le Mondial 2023 et un quota pour Paris 2024

Les seize équipes participantes à la phase finale sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. Le groupe A joue à Ljubljana (Slovénie), le groupe B à Celje (Slovénie), le groupe C (celui de la France) à Skopje (Macédoine du Nord), et le groupe D à Podgorica (Monténégro).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par EHF EURO (@ehfeuro)

Les trois premières équipes de chaque poule sont ensuite qualifiées pour le tour principal. Les équipes issues des groupes A et B se retrouvent dans un seul et même groupe, et de même pour celles des groupes C (de la France) et D. Comme d'habitude, les résultats du tour préliminaire sont conservés, et ces équipes n'y affrontent que celles qu'elles n'ont pas encore jouées.

Les deux premiers de chaque groupe du tour principal se qualifient pour les demi-finales, et les troisièmes disputent un match pour la cinquième place. Le nouveau champion d'Europe obtiendra un quota – un billet – pour les Jeux olympiques de Paris 2024, sauf si la France (déjà qualifiée) gagne. Dans ce cas, le quota ira au finaliste. Enfin, les quatre premières équipes du classement final (hors Danemark, Norvège, Suède, et la France, toutes déjà qualifiées) obtiendront leur ticket pour le championnat du monde 2023.

Le calendrier des Bleues en poules

5 novembre (18 heures) : France-Macédoine du Nord

7 novembre (20h30) : Roumanie-France

9 novembre (20h30) : France-Pays-Bas