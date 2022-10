Handball : les Françaises s'imposent sur le fil et doublent la mise face à l'Allemagne en match de préparation à l'Euro

Les Françaises enchaînent. Après leur victoire (34-31) vendredi, les handballeuses tricolores ont de nouveau battu les Allemandes (30-29), dimanche 2 octobre à Nancy, dans le cadre de leur préparation à l'Euro, qui se tiendra dans un mois (du 3 au 20 novembre). Bien lancées après une première mi-temps maîtrisée, les championnes olympiques en titre ont ensuite baissé de rythme avant de s'imposer dans les ultimes secondes de la rencontre.

Friables en défense vendredi, les joueuses d'Olivier Krumbholz se sont montrées nettement plus agressives lors des trente premières minutes. Efficaces face au but et bien emmenées par leur capitaine Estelle Nze Minko, les Tricolores ont rejoint les vestiaires avec cinq buts d'avance (18-13). Mais de retour sur le terrain, les Bleues ont montré un tout autre visage : moins compactes en défense, dépassées par la virevoltante Emily Bölk, et sans solution devant l'épatante gardienne allemande Katharina Filter.

FIN DU MATCH 30 - 29

Les BLEUES poursuivent parfaitement la préparation à l'EURO avec une deuxième victoire face aux Allemandes !

Menées au score à cinq minutes du coup de sifflet final, les Françaises ont fait parler leur expérience. Laura Flippes a permis à ses coéquipières de reprendre les devants, avant que la jeune gardienne Floriane André n'offre la victoire à la France grâce à un dernier arrêt décisif. Une action à l'image de la performance convaincante de la joueuse de 22 ans. Pour la suite de la préparation de l'équipe de France, cap vers l'Ouest : les Tricolores affronteront à Rennes la Pologne, le 28 octobre.