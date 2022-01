Euro 2022 de handball : les Bleus largement favoris, le Covid joue les trouble-fêtes... Trois choses à savoir sur la rencontre France-Ukraine

Les Bleus ont aisément dominé la Croatie (27-22), jeudi, pour leur entrée en lice dans cet Euro 2022. Les joueurs de Guillaume Gille sont désormais opposés à l'Ukraine, samedi 15 janvier à 18 heures. Un match à la portée des Français, qui pourrait les rapprocher d'une qualification pour le tour suivant. Franceinfo vous présente les enjeux de cette rencontre.

La France pour se rapprocher de la qualification

Les Bleus ont idéalement lancé leur Euro, après leur solide victoire contre la Croatie. Il s'agit, dès lors, de confirmer cette belle performance pour se faciliter la tâche en vue du tour suivant. Les Bleus sont en très bonne posture, et ne doivent pas se relâcher. "Avoir battu la Croatie et perdre contre l'Ukraine remettrait tout en question", a assuré le pivot Ludovic Fabregas, très en vue lors du premier match.

Retour en images sur la victoire des BLEUS face à la Croatie #BleuetFier #EHFeuro2022 #CROFRA pic.twitter.com/wOkNHrz8VO — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 14, 2022

Une deuxième victoire en deux rencontres qualifierait pratiquement les Bleus pour le tour suivant, et ce avant le dernier match de cette première phase, samedi contre la Serbie. Cela faciliterait, aussi, la mise en place d'automatismes : la préparation chamboulée par le Covid-19 et l'annulation des deux matchs amicaux contre l'Egypte n'ont pas permis aux Français d'aborder au mieux cet Euro.

L'Ukraine, une sélection très modeste

Sur le papier, la sélection ukrainienne n'est pas de nature à effrayer les Bleus. L'équipe entrainée par Sergueï Bebechko n'a jamais fait mieux qu'une onzième place à l'Euro et a été nettement battue par la Serbie lors de son entre en lice (31-23). "L'Ukraine n'a pas fait un bon match, il y a eu beaucoup de largesses défensives", a analysé l'entraineur adjoint français Erick Mathé.

Celui-ci se méfie toutefois d'une sélection que les Bleus n'ont plus affrontée depuis 2007, et pour laquelle ils disposent de "très peu de données", avec des matchs de préparation annulés à cause du Covid-19. "Les aborder avec un peu trop de légèreté pourrait constituer un piège car, honnêtement, cet adversaire ne devrait pas nous poser trop de problèmes", a prévenu Mathé. L'historique plaide, en tout cas, largement en faveur des Bleus : ils ont remporté leurs cinq confrontations contre l'Ukraine.

Les Bleus toujours pas débarrassés du Covid-19 ?

Chassez le virus, il revient au galop. Alors que le Covid-19 a largement perturbé la préparation des Bleus, avec neuf cas positifs au total avant la compétition, les joueurs de Guillaume Gille y sont de nouveau confrontés. Deux joueurs croates, testés vendredi au lendemain du match contre la France, sont positifs au Covid-19.

Leon Susnja et Lovro Mihic ont joué 35 et 22 minutes de cette rencontre. Autrement dit, il n'est pas impossible qu'ils aient contaminé des Français. Les prochains tests des Bleus seront surveillés de près, même si une bonne partie d'entre eux devrait être immunisée après la vague de cas positifs d'avant-tournoi.