Euro 2022 de handball : ce qu'il faut savoir sur l'Ukraine, prochain adversaire des Bleus

Disons-le clairement. Après avoir battu la Croatie (27-22), jeudi, l'équipe de France devrait disputer un match plus abordable, samedi 15 janvier face à l'Ukraine, pour sa deuxième rencontre de la phase de groupes de l'Euro. En effet, la sélection de l'Europe de l'est n'a jamais fait mieux qu'une septième place dans un tournoi majeur. C'était en 2001, lors des Championnats du monde, en France.

Depuis, elle n'a connu que des déconvenues, peinant toujours à se qualifier pour les Championnats du monde et d'Europe. Hormis cet exploit au début du siècle, les six autres participations (un Mondial et cinq Euros) de l'Ukraine à des compétitions majeures ne se sont soldées que par trois petites victoires en phase de groupes, ne faisant jamais mieux qu'une 12e place au classement final.

Une qualification in extremis

Après dix ans d'absence sur les compétitions internationales, le pays du football roi a fait son retour sur le devant de la scène à l'Euro 2020, finalement ponctué de trois défaites en autant de matchs.

Cette année, pour se qualifier aux Championnats d'Europe en Hongrie et en Slovaquie, les Ukrainiens ont terminé en troisième position d'un groupe de quatre, comprenant la Russie, la République tchèque et les Îles Féroé. Suffisant pour se qualifier à l'Euro. Deux victoires contre la modeste équipe des Îles Féroé (25-21, 25-26) et un match nul face à la Russie, leader du groupe (27-27) et déjà qualifiée, ont permis de composter le billet ukrainien.

Le Motor, fournisseur de talents

Dans le groupe de la France, la Croatie et la Serbie, l'Ukraine aura donc fort à faire. Toutefois, elle peut compter dans son groupe sur des joueurs d'expérience. Plusieurs d'entre eux évoluent avec le HC Motor Zaporozhye, la meilleure équipe nationale, qui concourt également à l'échelon européen.

Cette saison, Motor évolue en Ligue des champions dans le groupe du Paris Saint Germain et de Barcelone notamment. Pour l'heure, à la sixième place du groupe, l'équipe ukrainienne est en passe de se qualifier pour la phase finale. Et si cela inspirait l'équipe nationale ?