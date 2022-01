Euro 2022 de handball : en démonstration face aux Serbes, les Bleus se qualifient pour le tour principal

La passe de trois pour l'équipe de France. Victorieux de la Croatie (27-22) puis de l'Ukraine (36-23), les Bleus ont écrasé la Serbie, lundi 17 janvier, lors de la dernière rencontre de la phase de groupes de l’Euro de handball (29-25). Une victoire synonyme de qualification pour le tour principal mais également de revanche sur les "Aiglons" pour les coéquipiers de Valentin Porte, qui avaient battu puis neutralisé les Bleus il y a un an, lors des éliminatoires de l’Euro 2022 (27-24 le 5 janvier 2021, puis 26-26 quatre jours plus tard).

VICTOIRE ! 29 - 25



Gros match des BLEUS qui s'imposent face aux Serbes dans ce dernier match de la poule C

Vincent Gérard infranchissable

La première période a été parfaitement menée de bout en bout par les Français. Dans une salle comble et hostile à Szeged (Hongrie), les champions olympiques ont réalisé un solide travail défensif. Les multiples parades de Vincent Gérard (10 arrêts, 62,5% d’efficacité en première mi-temps) ont permis aux Bleus de s’envoler au compteur.

Privée de nombreux joueurs, positifs au Covid-19, et de sa star Petar Nenadic, la Serbie a été à la peine offensivement, incapable de marquer pendant plus de dix minutes. Résultat, les Français ont terminé la première période avec neuf buts d’avance (16-7). Un score qui n’avait plus été aussi conséquent à la mi-temps depuis le match de l’Euro 2016 des Bleus face à la Biélorussie (20-5 à la pause).

Baisse d'intensité en fin de rencontre

Profitant de leur confortable avance, les Bleus ont affiché une certaine décontraction au retour des vestiaires. Un relâchement dont ont profité les Serbes, qui sont parvenus à revenir à quatre longueurs des Français au coup de sifflet final.

Mais l’essentiel était déjà assuré pour les hommes de Guillaume Gille : les champions olympiques, tout en maîtrise depuis le début du tournoi, accèdent au tour principal en compagnie de la Croatie, l'Espagne, la Suède, la Russie, la Norvège, la Pologne, l'Allemagne, le Danemark et le Monténégro.

Les Aiglons, quant à eux, échouent à nouveau dans la seule compétition internationale qui échappe à leur palmarès. Prochaine échéance pour les Bleus : un match face au deuxième du groupe B (Islande, Pays-Bas, Portugal ou Hongrie), jeudi 20 janvier à Budapest.