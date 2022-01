DIRECT. France-Serbie : les Bleus en démonstration, suivez le match décisif pour la qualification au tour principal de l'Euro 2022 de handball

C'est le premier moment décisif pour les Bleus, lors de cet Euro 2022 de handball, avec ce match contre la Serbie, lundi 17 janvier. Victorieux de la Croatie (27-22) puis de l'Ukraine (36-23), ils sont pourtant les seuls à n'avoir pas encore connu le moindre revers dans ce groupe C. Mais la qualification pour le tour principal n'est pas encore acquise.

Car si les hommes de Guillaume Gille venaient à s'incliner par plus de sept buts d'écart contre les Serbes, et que les Croates s'imposaient face aux Ukrainiens, la France serait éliminée de la compétition au profit de la Croatie et de la Serbie (en raison de la règle du goal-average particulier entre trois équipes qui auraient chacune deux victoires). Reste que le niveau affiché par les champions olympiques leur donne suffisamment d'arguments pour envisager un sans faute, et ainsi parvenir au tour principal avec le plein de points.