La star de la gymnastique américaine Simone Biles semble déjà prête à régner aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour son retour à la compétition, deux ans après ses cinq médailles d'or glanées aux Mondiaux-2019, elle a réalisé samedi 22 mai une figure inédite dans un cadre officiel.

Engagée à l'US Classic se déroulant à Indianapolis (Indiana), la quintuple médaillée d'or olympique a réussi un saut "Yourchenko", en double salto arrière corps carpé. Simone Biles a réussi ce saut avec une telle rapidité et puissance dans sa course, qu'elle a légèrement reculé sur sa réception.

"Je me disais juste que je devais le faire comme à l'entraînement, sans trop en faire, car j'ai tendance, dès que je lève la main sur ma course d'élan, à vouloir tout dominer. Je l'ai fait un peu, mais au moins j'étais encore sur mes pieds à la fin et puis c'est un nouveau saut", a-t-elle commenté.

"C'est agréable de voir tout ce soutien", a-t-elle poursuivi, ajoutant qu'elle se sentait "confiante" à l'approche des championnats des Etats-Unis, qui auront lieu du 3 au 6 juin. Ils seront suivis par les sélections olympiques américaines du 24 au 27 juin.