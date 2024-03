Info franceinfo L'un des entraîneurs de l'équipe de France féminine de gymnastique artistique, Nellu Pop, suspendu à titre conservatoire par le ministère des Sports

Coup de tonnerre pour la gymnastique française à quelques mois des Jeux olympiques. L'un des trois entraîneurs de l'équipe de France de gymnastique artistique féminine, Nellu Pop, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à quatre mois des Jeux olympiques de Paris. "Dans le cadre d'une enquête administrative menée par le ministère, des faits relevant de l'article 40 du code de procédure pénale concernant M. Pop ont été portés à la connaissance de la Direction des Sports [qui définit la stratégie nationale de l’Etat dans le champ du sport et met en œuvre les priorités ministérielles]. Ils ont été signalés au procureur de la République. Il a été décidé de suspendre M. Pop de ses fonctions auprès de l'équipe de France à titre conservatoire, pour laisser les procédures judiciaire et administrative se dérouler sereinement", explique une source au ministère des Sports auprès du service des sports de France Télévisions, mercredi 6 mars.

Une enquête administrative avait été lancée par le ministère des Sports en mai 2023 après la diffusion d'un reportage de Stade 2 dans lequel d'anciennes athlètes de l'équipe de France s'exprimaient sur des faits de violence et de maltraitance. Plus de 40 signalements et témoignages sont arrivés à la cellule "Signal Sports", qui traite des violences et en particulier des VSS (violences sexistes et sexuelles). Certains concernent Nellu Pop, entraîneur historique de l'équipe de France de gymnastique artistique féminine, et ont amené les services du ministère à déclencher un signalement auprès du procureur, avant cette suspension.

"L’information officielle ne nous a pas été notifiée à l’instant T. Cependant, si tant est qu’elle soit notifiée, la Fédération coopérera avec le ministère et avec les autorités pour garantir à la fois la transparence et la transmission de toutes informations qui permettront de faire la lumière sur les faits. La Fédération prendra aussi les mesures qui s’imposent, en parallèle du ministère", a réagi auprès de franceinfo: sport la Fédération française de gymnastique, mercredi en début d'après-midi.

Une cellule psychologique ouverte à l'Insep

Nellu, Dimitru de son vrai prénom, Pop est d’origine roumaine. Il a été l'assistant d'Octavian Bellu (entraîneur national roumain) lors des Jeux olympiques de 1992, avant de devenir l’entraîneur de la championne française Ludivine Furnon, vice championne du monde au sol en 1995. Cette dernière fut la première médaillée française mondiale de l’histoire de la gymnastique. Depuis 2013, il était entraîneur à l'Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance).

Selon les informations de Thierry Vildary, du service des sports de France Télévisions, les athlètes de l'équipe de France féminine, qui se trouvent en partie à Saint-Etienne pour des tests en vue des prochaines étapes de Coupe du monde, et à l'Insep, seront tenues informées dans la journée. Une cellule de soutien psychologique a également été mise en place à l'Insep.