Golf : Tiger Woods a pris du "plaisir" à son retour à la compétition, dix mois après son accident de voiture

Le roi du golf a fait son retour sur les parcours. Tiger Woods disputait sa première compétition depuis son grave accident de voiture en février, samedi 18 décembre, aux côtés de son fils Charlie lors du tournoi PNC Championship en Floride. La légende américaine a dit avoir pris "du plaisir" à jouer au golf.

"Charlie et moi avons eu beaucoup de plaisir à rejouer ensemble (...) Nous avons passé un bon moment. C'était tout simplement génial", a déclaré Tiger Woods, qui a ri et plaisanté tout au long du parcours avec son fils de 12 ans.

Le tandem familial avait pris la 7e place sur 20, l'an dernier à la même époque, de ce tournoi pro-am réservé à 20 vainqueurs d'un Majeur accompagnés chacun d'un membre de leur famille.

“Charlie and I had a blast playing together again, playing with the Thomas family; again, we’re extremely close so it was a bunch of fun there,” Tiger said. Team Woods will tee off at 10:46 am ET with Team Kuchar. – TGRhttps://t.co/59Q9wORpbU