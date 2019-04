Golf : onze ans après son dernier titre majeur, Tiger Woods remporte le Masters

C'est son 15e titre du Grand Chelem.

Le tigre est un phoenix. L'Américain Tiger Woods a remporté, dimanche 14 avril, à 43 ans le Masters d'Augusta, son 15e titre du Grand Chelem. L'ancien roi incontesté du golf, qui a subi quatre opérations du dos entre 2014 et 2017, ne s'était plus imposé dans un tournoi majeur depuis l'US Open 2008. Il n'est plus qu'à trois longueurs du record du légendaire Jack Nicklaus (avec 18 victoires majeures).

Tiger Woods has won the Masters.



His 81st PGA TOUR win.

His 15th major title.

His 5th green jacket.#LiveUnderPar pic.twitter.com/xC8165hypE — PGA TOUR (@PGATOUR) 14 avril 2019

Donald Trump, grand fan de golf, a félicité Tiger Woods sur Twitter, le qualifiant de "grand champion".

Congratulations to @TigerWoods., a truly Great Champion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 avril 2019

Après être tombé au fond du classement, Tiger Woods a fait une spectaculaire remontée. En dix-huit mois, il est passé de la 668e place mondiale à la 12e en moins. Franceinfo rappelait qu'il abordait ce premier tournoi majeur de l’année 2019, qu'il connaît par cœur, parmi les favoris.