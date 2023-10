Football : exclue par la Fifa, la Russie organise ses propres rencontres internationales

Un match amical oppose jeudi 12 octobre la Russie et le Cameroun, une première pour un pays non-asiatique depuis le début de la guerre en Ukraine

Temps de lecture : 1 min

Ce n'est qu'un match amical, mais il veut dire beaucoup. Le Cameroun affronte jeudi soir à 18h la Russie à Moscou. La sélection russe est bannie de toute compétition internationale par les deux instances du football, la Fifa au niveau mondial, et l'UEFA pour l'Europe depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Si l'enjeu sportif de ce match est nul, l'enjeu géopolitique est lui bien réel.

En effet, il suffit de regarder le nom des adversaires de la Sbornaïa, la sélection russe de football, pour avoir la liste des alliés du Kremlin. Tadjikistan, Ouzbekistan, Kyrgyzstan, Iran, Irak et Qatar sont ainsi ses derniers adversaires sur le terrain. Pour Luka Aubin, directeur de recherches à l'IRIS, ce match est tout sauf anodin : "On franchit un palier, c'est la première fois que la Russie va affronter une équipe du continent africain."

"L'objectif est évidemment de montrer aux yeux du monde que la Russie dispose de nombreux alliés non-occidentaux." Luka Aubin à franceinfo

Exister aux yeux du monde à travers le football, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le sport sert de vecteur d'influence géopolitique. Mais outre cela, la Russie trouve un second intérêt à organiser ces matchs : faire pression à ses alliés pour retrouver sa place dans un avenir proche. "On sait que les Jeux olympiques et paralympiques 2024 approchent, que le CIO hésite à réintégrer ou non les athlètes russes et biélorusses. En se montrant performant sportivement, c'est montrer que la Russie n'est pas isolée et qu'il va falloir compter sur elle sur le plan sportif et politique."

Cette stratégie a été décidée par le président Poutine lui-même. Après le Cameroun ce jeudi soir, la Russie jouera lundi face au Kenya.