Reportage "Je ne réalise pas" : les supporters de Brest touchent du doigt le rêve de se qualifier en Ligue des champions

Le Stade Brestois, véritable surprise de la saison en Ligue 1, y croit. Déjà assuré de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine, le club vit une aventure incroyable puisqu'il pourrait atteindre la Ligue des champions. Pour cela, il doit gagner ou faire mieux que l'OGC Nice, qui joue vendredi 10 mai au soir contre Le Havre, alors que Brest reçoit Reims en même temps. Une soirée pleine d'enjeux pour les supporters, rencontrés au "Pénalty", le bar situé au pied du stade Francis le Blé, une institution brestoise.

Corinne Le Madec, la gérante, n'y croit d'ailleurs presque pas. "Je ne réalise pas encore. C'est magique, Brest est magique. Avant, c'était Paris, maintenant, c'est Brest", plaisante-t-elle.

Devant le bar, une pinte de bière à la main, Kévin et David refont la saison du Stade brestois et rêvent en grand. "Vu l'objectif de début, qui était juste de se maintenir et de se dire que finalement, la Ligue des champions c'est possible, ça aurait pu ressembler à une blague en début de saison", reconnaît Kévin. David, lui, s'imagine déjà face au Real Madrid, à Manchester City, "tous les gros, ceux qu'on regarde le mardi et le mercredi à la télé", voire même, avoir "Kylian Mbappé au stade Francis Le Blé".

"On les suivra jusqu'au bout." Corinne, gérante du Penalty à franceinfo

Quelle que soit la coupe d'Europe, les Brestois espèrent pouvoir la disputer dans leur stade, même si pour l'instant, l'UEFA a refusé leur demande de dérogation. En tout cas, Corinne, la gérante du bar, l'attend avec impatience. "Ce serait un très beau plus, il faut l'avouer. Ça va faire des journées longues et dures, mais ce sera sympa", même si Corinne veut rassurer les supporters, "ce sera retransmis au Pénalty de toute façon".