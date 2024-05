Ligue 1 : dernière de Kylian Mbappé au Parc, course à l'Europe, lutte pour le maintien... Les enjeux de la 33e et avant-dernière journée

Le sprint final est lancé. Le coup d'envoi de la 33e journée de Ligue 1 sera donné vendredi 10 mai, avec Brest-Reims et Nice-Le Havre (21h00). Deux affiches avancées de 48h par rapport au multiplex classique de dimanche soir pour offrir un temps de repos suffisant aux Aiglons et aux Champenois, impactés par les matchs décalés des dernières semaines.

Initialement prévus le week-end dernier, leurs duels face au PSG et à l'OM se tiendront finalement mercredi, avant l'ultime journée. L'idée de la Ligue était donc de leur donner une petite compensation, après avoir préservé les clubs européens entre les deux manches de leurs demi-finales respectives de Ligue des champions et Ligue Europa.

PSG : dernière danse pour Mbappé au Parc des Princes

Les adieux de Kylian Mbappé au Parc des Princes auraient pu être magnifiques dimanche, mais sa double confrontation ratée contre Dortmund risque d'être encore dans les têtes de tous les supporters. En fin de contrat en juin, et désireux de s'envoler vers d'autres horizons comme il l'a annoncé à sa direction il y a trois mois, le meilleur buteur de l'histoire du club (255 buts) va refermer un chapitre de sept années dans la capitale face à Toulouse. Un match sans enjeu sportif pour le PSG, déjà sacré en Ligue 1.

Il y aura encore un trophée à aller chercher en fin de saison avec la finale de la Coupe de France contre Lyon, mais le numéro 7 parisien semble déjà avoir raté sa sortie. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé par le Parc. Sera-t-il honoré par la direction du club, alors qu'il n'a pas encore fait d'annonce officielle sur son départ ? Sera-t-il même aligné par Luis Enrique, désormais habitué à le mettre sur le banc lorsque la rencontre n'est pas décisive ? L'an passé, Lionel Messi avait été sifflé pour sa dernière. Preuve qu'une partie de l'héritage du champion du monde 2018 à Paris se joue ce week-end.

C1 : Monaco touche au but, Brest fait de la résistance devant Lille, Nice vise le top 4

Avec six points d'avance sur la quatrième place, Monaco est quasiment certain de terminer sur le podium et de rallier sans encombre la nouvelle poule unique de C1. Malgré son match nul face à Nantes samedi dernier (0-0), le Stade brestois est toujours en ballottage favorable pour obtenir le dernier ticket direct, car Lille a manqué l'opportunité de lui passer devant en s'inclinant en toute fin de match face à Lyon lundi (3-4).

Click to show more

Opposés à Reims, d'où Will Still a été débarqué et qui ne joue plus rien, les Bretons peuvent s'offrir un break d'avance vendredi et mettre la pression sur le Losc. Seul problème, les maîtres à jouer des Pirates, Pierre Lees-Melou et Romain Del Castillo, pourraient être forfaits, blessés au dernier match. De leur côté, les joueurs de Paulo Fonseca se déplacent à La Beaujoire dimanche avec une quasi-obligation de s'imposer pour s'éviter toute mauvaise surprise, alors que Nice pousse derrière. Cinquièmes avec quatre points de retard mais un match de moins, les Aiglons sont à l'affût pour s'offrir une fin de saison ébouriffante.

C3/C4 : un Lens-Rennes capital, Lyon et Marseille en embuscade

C'est un match à quatre qui s'organise pour rafler sur le fil la sixième et éventuellement la septième place, qui deviendrait qualificative pour la Ligue Europa conférence en cas de victoire du PSG en Coupe de France. Relancé par sa victoire contre Lorient le week-end passé, Lens est tout proche de sécuriser sa place dans le top 6. Mais le déplacement des Artésiens à Rennes pourrait tout relancer en cas de défaite.

Click to show more

Un tel scénario serait susceptible de profiter à Lyon, qui sera sur le terrain de la lanterne rouge clermontoise. Avec trois victoires contre Brest, Monaco et Lille, la dynamique semble du côté des Gones, encore derniers il y a six mois. Mais reste une inconnue : comment Marseille - assuré a minima d'être septième avec un carton plein - parviendra-t-il à enchaîner ses trois rencontres de la semaine, après son élimination en demi-finales de Ligue Europa jeudi ? Début de réponse dimanche avec la réception de Lorient.

Relégation : Nantes, Le Havre et Metz pour un maintien direct, Lorient et Clermont attendent un miracle

Avant les deux dernières journées, cinq clubs sont encore concernés par la lutte pour le maintien. Le point glané à Brest a quasiment assuré aux Nantais de rester dans l'élite, puisqu'ils comptent quatre unités d'avance sur Metz, actuel barragiste. Le Havre a réalisé la bonne opération de la dernière journée en battant Strasbourg (3-1) et peut donc aborder la dernière ligne droite, en l'occurence un enchaînement Nice-OM, avec un peu plus de sérénité que les Lorrains, trois points plus bas.

Battus dans le temps additionnel par Rennes à domicile, les Grenats se sont compliqué la tâche alors que le calendrier ne leur épargnera rien jusqu'au bout. Entre le derby dimanche à Strasbourg, qui ne se privera pas pour envoyer son rival vers la Ligue 2, et une réception du PSG pour clore l'exercice 2023-2024, le FC Metz va devoir sortir le grand jeu. Heureusement pour eux, leur facteur X Georges Mikautadze s'est vu retirer son carton rouge incompréhensible du dernier match et sera disponible en Alsace.

Click to show more

En cas de double faux pas, le FC Metz pourrait néanmoins voir un retour inattendu de Lorient. Avec sept défaites sur leurs huit derniers matchs, les Merlus sont mal en point avant de se rendre à Marseille, mais leur salut pourrait venir de leur "finale" contre Clermont lors de la 34e journée. De son côté, le club auvergnat doit espérer un miracle pour ne pas être relégué.