"C'est le meilleur, pour le Real ce serait génial !" : les supporters madrilènes rêvent déjà de voir Kylian Mbappé rejoindre le club espagnol

Mbappé ou pas Mbappé ? Suspense depuis plusieurs jours autour de l’arrivée de l'attaquant parisien au Real Madrid. Le club espagnol a déjà fait deux offres, une première à 160 millions d'euros, refusée par le PSG, et une deuxième à 180 millions d'euros.

Même si à ce stade on ignore toujours quelle sera l'issue des tractations entre les deux clubs, à Madrid, on y croit. Réunis samedi 28 août dans une Pena du sud-est de la capitale espagnole pour suivre le match Betis-Real Madrid, les supporters madrilènes ne tarissent pas d'éloges au sujet du joueur de 22 ans. Le lieu est géré par Tonin. Régulièrement interviewé par des chaînes de télévision, ce fan inconditionnel du Real a une façon bien a lui de célébrer les buts : il donne un coup de tête dans une cloche ! Mbappé, pour lui, ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver au club madrilène. "Il n’y a aucun joueur qui te fasse te lever et vibrer comme Mbappé", affirme-t-il. "Cette façon de démarrer les actions, de dribbler, de finir les actions. C’est un crack ! C’est le meilleur joueur au monde, mais pas seulement maintenant, aussi pour les 5 ou 6 prochaines années", pronostique encore Tonin.

"Actuellement, il (Mbappé) est a des années-lumière de n’importe quel autre joueur, même de Messi ou Neymar." Tonin, supporter inconditionnel du Real Madrid à franceinfo

Dans ce bar, le nom de Mbappé est sur toutes les lèvres, certains sont même venus avec le maillot. Carlos, 17 ans, est absolument fan. "Je crois que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a un profil qui ressemble beaucoup à Cristiano Ronaldo. Pour le Real ce serait génial. Ça permettrait au club et à la Liga de gagner encore plus en qualité !", est convaincu le jeune supporter. Et ce n'est pas son père, qui s'appelle Carlos également, qui va dire le contraire. Selon lui, le joueur de 22 ans a beaucoup à apporter à un club comme le Real Madrid, et notamment "plein de buts !" espère-t-il.

"Il sera en soutien des autres joueurs, il va apporter de la vitesse au jeu, de l’enthousiasme à l’équipe, ça fera du sang neuf, car il y a eu peu de recrutements ces dernières années." Carlos, supporter du Real Madrid à franceinfo

Le Real Madrid, l'un des meilleurs clubs du monde, a battu Betis 1-0 samedi soir, sans avoir eu besoin de Mbappé. Mais pour Arturo, supporter du Real lui aussi, il ne fait aucun doute que le club a quand même besoin du jeune attaquant international français. "Madrid n’a plus de leader depuis le départ de Cristiano Ronaldo. On a besoin d’un leader sur le terrain. Le meilleur, c’est Mbappé", affirme-t-il.

"On n'a pas besoin de lui pour gagner la Liga, mais on en a besoin pour la Ligue des champions. Pour la Ligue des champions, il te faut une superstar !" Arturo, supporter du Real Madrid à franceinfo

Et en vue de la Ligue des champions, Carlos, lui, a une autre proposition à faire aux dirigeants du Real Madrid : "Ce serait génial de faire venir trois Parisiens : Messi, Neymar et Mbappé. Avec Benzema, ce serait extraordinaire !"