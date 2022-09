Match Nice-Cologne : comment expliquer la présence d'ultras du PSG au milieu des supporters allemands ?

"Il y en a vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon." La ministre des Sports et des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a vivement réagi après les affrontements survenus à l'Allianz Riviera de Nice (Alpes-Maritimes), jeudi 8 septembre, en marge du match de Ligue Europa Conférence contre Cologne. Trente-deux personnes ont été blessées et parmi elles, un supporter a été placé en "urgence absolue" après une chute de cinq mètres entre deux niveaux d'une tribune. Son pronostic vital n'est plus engagé. "C'est un Français, un supporter parisien qui était dans les rangs allemands", a précisé jeudi Benoît Hubert, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Le préfet du département, Bernard Gonzales, l'a confirmé à France Bleu Azur vendredi.

Le @prefet06 confirme sur @francebleuazur et @F3cotedazur que des supporters parisiens étaient parmi les supporters allemands pour le match #OGCNKOE pic.twitter.com/i4Kc7l653b — France Bleu Azur (@francebleuazur) September 9, 2022

Une amitié de près de vingt ans

La présence de supporters parisiens du groupe d'ultras "Supras Auteuil" a été constatée jeudi dans le stade, puisque leur bâche était clairement visible à côté de celles des supporters allemands. Sur certaines vidéos visibles sur les réseaux sociaux, on voit un homme portant une cagoule aux couleurs du PSG (bleu, blanc et rouge) basculer dans le vide.

Que faisaient ces supporters parisiens dans les travées de l'Allianz Riviera pour un match qui ne concernait pas le PSG ? Leur présence peut paraître d'autant plus surprenante que le groupe des "Supras Auteuil 91" n'a plus d'existence officielle depuis sa dissolution par un décret du 28 avril 2010. La décision faisait suite à la mort d'un supporter parisien de la tribune Boulogne, tabassé par des ultras de la tribune Auteuil, avant la rencontre PSG-OM du 28 février 2010 au Parc des Princes.

"Les Supras Auteuil sont, depuis 2003, amis avec la Wilde Horde, le groupe ultras du FC Cologne", explique à franceinfo Michel*, un ancien ultra du virage Auteuil du Parc des Princes. Une proximité que confirme sur son compte Facebook Sébastien Louis, auteur du livre Ultras, les autres protagonistes du football (éd. Mare & Martin, 2017).

Un supporter parisien qu'on reconnaît à la cagoule aux couleurs du PSG en plein heurt à l'Allianz Riviera à Nice avant la rencontre Nice-Cologne, le 8 septembre 2022. (NICOLAS TUCAT / AFP)

Dans une interview au site virages.paris, Selim, un ancien président des Supras Auteuil 91, justifie cette amitié : "Le FC Cologne est un club à l'opposé total du projet fric et communication du PSG version QSI. C'est un club ancré avec une tradition et une histoire superbes même s'ils n'ont pas l'équipe qu'ils mériteraient d'avoir, comme nous à Paris pendant presque quinze ans. Cologne, c'est l'une des plus grandes villes allemandes, avec une vraie identité culturelle locale, un dialecte, le Kölsch, un folklore hyper riche et surtout toute une ville absolument dingue de son club. La Wilde Horde nous a soutenus dans les moments les plus difficiles, a toujours été présente à nos côtés."



Le PSG condamne les violences

"Depuis 2010, les plus anciens de ce groupe d'Ultras ont pris l'habitude de faire des déplacements avec la Wilde Horde, ajoute Michel. Leur présence à l'Allianz Riviera était donc tout à fait prévisible pour les autorités, surtout quand on connaît les antagonismes entre supporters niçois et parisiens. Mais, même sans cet antagonisme, les Supras auraient fait le déplacement."

Pour l'heure, impossible de connaître le rôle des supporters parisiens dans les événements qui se sont déroulés dans les tribunes. Les enquêtes ouvertes par le tribunal judiciaire de Nice pour dégradations en réunion sur la boutique officielle du club niçois, violences en réunion aux abords du stade et violences en réunion à l'intérieur permettront peut-être de faire la lumière sur les implications des différents groupes de supporters.

De son côté, le PSG s'est désolidarisé des agissements de ces supporters et a condamné "avec la plus grande fermeté les violences commises à l'occasion de la rencontre entre l'OGC Nice et le FC Cologne". Le club parisien souligne que les membres du groupe Supras Auteuil "ne sont pas reconnus comme supporters du PSG et sont interdits d'accès au Parc des Princes" et dit étudier "les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation par les agissements de ces derniers".

* Le prénom a été changé.