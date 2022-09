Nice-Cologne : de violents affrontements entre supporters retardent le coup d'envoi, un fan allemand "en urgence absolue"

Alors que près de 8 000 supporters de Cologne ont débarqué à Nice pour la rencontre de Ligue Europa conférence, jeudi 8 septembre, à 18h45, des heurts ont éclaté dans les gradins de l'Allianz Riviera. Des fans allemands ont traversé les tribunes du stade pour en découdre avec des supporters niçois, entraînant un report du coup d'envoi du match à 19h40. Un supporter de Cologne, qui a fait une chute de cinq mètres, est en état d'urgence absolue.

Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporteurs de @fckoeln et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne. pic.twitter.com/NapR7RA9RN — Christian Estrosi (@cestrosi) September 8, 2022

Plus tôt dans la journée, des milliers de supporters du FC Cologne avaient déjà dégradé la place Massena et la boutique de l'OGC Nice, en recouvrant les rues de leurs déchets. De quoi s'attirer le courroux du maire, Christian Estrosi : "Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporters de Cologne et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne".

Un homme hospitalisé en "urgence absolue"

À leur arrivée au stade, des supporters allemands ont traversé les tribunes pour en découdre avec les Niçois, avec des jets de projectiles, de fumigènes, et des coups échangés. Un fan du FC Cologne est hospitalisé en urgence absolue. "L'homme a fait une chute de cinq mètres entre le premier et le deuxième niveau des tribunes", a expliqué Benoît Huber, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, à l'AFP.

Pour disperser la foule, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène puis les capitaines de chaque équipe ont été mis à contribution pour appeler au calme. Au terme d'une réunion de crise, les instances de l'UEFA et les autorités locales ont décidé du report du coup d'envoi à 19h40, qui a pu être donné. Une annonce au micro a également précisé à tous les spectateurs qu'au moindre incident supplémentaire, le match serait arrêté.