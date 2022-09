DIRECT. Nice-Cologne : le coup d’envoi du match de Ligue Europa conférence reporté à 19h40 après de violents affrontements entre supporters

Deux semaines après son succès face au Maccabi Tel-Aviv (2-0), l'OGC Nice entame sa campagne de poules de la Ligue Europa conférence avec la réception du FC Cologne, jeudi 8 septembre à 18h45 à l'Allianz Riviera.

Mal en point en Ligue 1 avec déjà trois défaites en six matchs, dont la dernière en date lors du derby azuréen contre l'AS Monaco dimanche (0-1), le club niçois peine à développer du jeu malgré le retour de Lucien Favre sur le banc de touche, et le recrutement de douze nouveaux joueurs. La dynamique est différente du côté des joueurs de Cologne, sixièmes de Bundesliga et encore invaincus (deux victoires et trois matchs nuls).