Violences lors du match Nice-Cologne : le parquet ouvre une enquête sur les affrontements entre supporters

Des scènes de violences et des questions. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice, vendredi 9 septembre, au lendemain des incidents survenus avant et pendant le match de football qui opposait les équipes de l'OGC Nice et du FC Cologne. Un bilan provisoire fait état de 30 blessés, dont un homme hospitalisé dans un état d'urgence absolue.

>> Ce que l'on sait des affrontements entre supporters lors du match Nice-Cologne

Cette enquête a été ouverte pour "dégradations en réunion" sur la boutique officielle de l'OGC Nice située place Massena, pour "violences en réunion" aux abord du stade de l'Allianz Riviera, et "violence en réunion, introductions et jets de fumigènes et dégradations en réunion" à l'intérieur du stade.

Les investigations ont été confiées à la sûreté départementale de Nice et ont pour but d'identifier et d'interpeller les auteurs de ces infractions. "Il n'y a pas eu d'interpellation, mais des enquêtes seront diligentées avec notamment un travail d'analyse de la vidéo", a précisé Xavier Bonhomme, le procureur de la République de Nice.