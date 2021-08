Ligue 1 : le PSG lance sa saison par une victoire face à Troyes

Débuts réussis pour Paris. Le PSG s'est imposé face à Troyes, samedi 7 août, lors de la première journée de Ligue 1 (1-2). Dans un stade de l'Aube à nouveau rempli et portés par leurs supporters qui se sont fait entendre tout au long de la rencontre, les Parisiens ont assuré les trois points face à un promu qui n'a pas démérité.

Plein de bonnes intentions, l'ESTAC a bien démarré la rencontre et a même vu son travail offensif payer à la 8e minute : laissé seul sur un corner, Oualid El Hajjam a ouvert le score de la tête, donnant l'avantage au promu. Un scénario qui ressemblait étrangement à celui de l'année passée pour les Parisiens, lorsque le PSG avait démarré le championnat par une défaite sur la pelouse du promu lensois (0-1).

Hakimi et Herrera, la réaction parisienne

Bousculé pendant dix minutes, Paris a rapidement réagi, inscrivant deux buts en deux minutes. L'égalisation est d'abord venue d'Achraf Hakimi, la nouvelle recrue phare du club de la capitale. Parfaitement servi par Ander Herrera sur le côté droit, le Marocain a pris le meilleur de Youssouf Koné pour marquer d'une puissante reprise de volée. Quelques instants plus tard, Mauro Icardi a doublé la mise de l'extérieur du pied sur une passe de Kylian Mbappé - une action une nouvelle fois initiée par Herrera.

Achraf Hakimi est le premier joueur à marquer lors de ses débuts avec Paris en Ligue 1 depuis Metehan Guclu en avril 2019 contre Nantes. Il est le 2e Marocain à marquer pour le PSG dans l'élite après Talal El Karkouri en décembre 2002. Missile. #ESTACPSG pic.twitter.com/zlLOkUn2XA — OptaJean (@OptaJean) August 7, 2021

Cette première période très rythmée a laissé place à 45 minutes moins soutenues, durant lesquelles les deux équipes se sont procurées des opportunités sans jamais les concrétiser. Les Troyens ont tenté jusqu'au bout d'arracher le nul, mais Keylor Navas, vigilant, a tenu son rang sur sa ligne.

Malgré un effectif qui comptait de nombreux absents (Marquinhos, Marco Verratti, Sergio Ramos, Angel Di Maria ou encore Neymar), Paris a montré un autre visage que lors du Trophée des Champions, se montrant plus efficace que face au champion de France le 1er août. Contrairement à Monaco et Lyon, Paris ne lâche pas des points à ses adversaires pour le titre et assure l'essentiel avec cette victoire.