Ligue 1 : Lyon et Brest se séparent sur un match nul pour leur rentrée des classes

Après le nul inaugural entre Monaco et Nantes (1-1) vendredi, Lyon ne sera pas le premier des cadors à s'imposer, samedi 7 août, lors de la première journée de Ligue 1 édition 2021-2022.

Tenus en échec par Brest (1-1), les hommes de Peter Bosz peuvent même s'estimer chanceux car les plus belles occasions ont été du côté breton. Islam Slimani, deux minutes après son entrée en jeu (61e), a répondu à la belle ouverture du score d'Irvin Cardona juste avant la pause (43e).

Dominateurs pendant la majorité de la rencontre, la jeune garde des Gones - avec notamment Malo Gusto, 18 ans, dans le couloir droit et Castello Lukeba, 18 ans également, dans l'axe - s'est toutefois montré fébrile pour cette première sortie. Sans plusieurs interventions décisives d'Anthony Lopes, l'OL ne serait probablement pas reparti avec le point du nul.

Pour son 100ème match au @GroupamaStadium, la #TeamOL concède le match nul (1-1) face au @SB29 ! @slimaniislam est le buteur côté lyonnais. #OLSB29



L'OL se déplacera à Angers dimanche 15 août à 13h pour le compte de la deuxième journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/mOoBhgZgAO — Olympique Lyonnais (@OL) August 7, 2021

Lyon et Peter Bosz ont failli tomber dans le piège breton

75% de possession de balle, un seul tir cadré... et 1-0 en leur défaveur. Les statistiques de la première mi-temps sont révélatrices du piège dans lequel les Lyonnais ont bien failli tomber, samedi, face au 17e de la dernière saison de Ligue 1. Un peu tout seuls, et souvent en contres, les Gones se sont mis en danger face à un bloc brestois compact qui n'a pas hésité à jaillir sur les ailes pour prendre son adversaire à revers.

Le but d'Irvin Cardona avant la mi-temps est un symbole : sur le flanc gauche, il profite des espaces pour s'engouffrer dans la défense et placer une belle frappe du droit aux 20 mètres sur laquelle Lopes ne peut rien faire (1-0, 43e).

Nous prenons les devants juste avant la !



D'une , Irvin a ouvert le score à la 43'. #OLSB29 0️⃣-1⃣ l #TeamPirates pic.twitter.com/gXGIZyfjnR — Stade Brestois 29 (@SB29) August 7, 2021

Au retour des vestiaires, les éléments offensifs de l'OL se montrent et combinent davantage. Mais derrière, c'est toujours aussi compliqué et sans Marcelo, auteur d'un sauvetage sur sa ligne (56e), et Anthony Lopes, avec une superbe parade sur une tête de Chardonnet (57e), Brest aurait fait le break. Le moment que choisit Peter Bosz pour faire entrer Islam Slimani. L'Algérien ne mettra pas longtemps à s'illustrer puisque deux minutes plus tard, il sera à la réception d'une remise parfaite de Karl Toko Ekambi et, d'une frappe en pivot, remettra Lyon à hauteur (1-1, 61e).

La fin de match sera en faveur des locaux. Dembélé sera à deux doigts de donner l'avantage aux siens mais sa tête, sur un ballon parfait d'Aouar, finira à quelques centimètres du but de Bizot (70e). Et après une dernière grosse frayeur pour l'OL sur un coup de tête de Mounié (80e), l'arbitre mettra un terme à la partie.

Comme Monaco, Lyon débute ce nouvel exercice par un nul et devra combler des lacunes défensives déjà entrevues lors des matchs de préparation au plus vite. Peter Bosz et son staff ont huit jours pour corriger le tir, avant un premier déplacement du côté d'Angers (dimanche 15 août, 13 heures).