Ligue 1 : Monaco et Nantes partagent les points en ouverture de la saison

Troisième du précédent exercice, l’AS Monaco n’est pas parvenu à s’imposer face au FC Nantes vendredi 6 août, en ouverture de l'exercice 2021-2022 de Ligue 1. Face au rescapé des barrages après avoir frôlé la relégation, le Monégasque Gelson Martins restera comme le premier buteur de la saison grâce à son ouverture du score pour les hommes du Rocher. Mais les Canaris ne se sont pas laissés faire et ont égalisé par l’intermédiaire de Jean-Charles Castelleto. Le club de la Principauté laisse déjà filer des points et s’apprête à connaître un mois d’août chargé avec une qualification pour la Ligue des champions en ligne de mire.

Devant les tribunes du stade Louis II garnies à 70% de leur capacité, Niko Kovac avait décidé de titulariser ses deux nouvelles recrues, Myron Boadu et Jean Lucas. Le jeune attaquant en provenance de l’AZ Alkmaar s’est rapidement mis en évidence : dès la 8e minute, il a profité d’une passe en retrait mal ajustée de Ludovic Blas pour éliminer Alban Lafont mais il s’est complètement manqué au moment de conclure. Les Monégasques dominateurs, n’ont ensuite pas perdu beaucoup de temps avant d’ouvrir le score, par l’intermédiaire de Gelson Martins, trouvé par Caio Henrique sur un centre fuyant (1-0, 14e).

Les Nantais, en manque de solutions, ont alors tenté de trouver la faille sur coups de pieds arrêtés. Ils y sont parvenus grâce à un corner tiré par Moses Simon et sur lequel Jean-Charles Castelleto s’est imposé de la tête dans la surface monégasque pour égaliser sur le premier et seul tir cadré de la rencontre des Canaris (1-1, 42e).

Un mois d’août marathon pour Monaco

En seconde période, les Monégasques ont baissé d’intensité et se sont montrés moins dangereux. Niko Kovac a alors décidé de faire rentrer Wissam Ben Yedder et Aleksandr Golovin, ménagés et remplaçants au début du match. Mais moins précis, ses hommes n’ont pas profité de leur large possession de balle (plus de 75%). Les Nantais sont résisité jusqu’au bout, en contrant une double tentative d’Aurélien Tchouaméni à la 89e minute, et réalisent une bonne opération en prenant un point d'entrée chez un cador du championnat.

Vainqueurs en tour préliminaire (3e tour) de Ligue des champions mardi face au Sparta Prague, les Monégasques vont devoir reprendre leur marche en avant. Ils retrouveront les Tchèques dès le mardi 10 août, à domicile, pour le match retour. En cas de qualification, le club de la principauté disputera 8 matches ce mois-ci, avec des barrages pour la C1 le 17 ou 18 août, puis le 24 ou 25 août. En Ligue 1, ils se déplaceront à Lorient dès le week-end prochain.