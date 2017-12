Liberia : George Weah a atteint son but

Il lui a fallu essuyer quelques larmes. Ne pas se laisser submerger par l'émotion. Pour la première fois dans l'Histoire, un footballeur de haut niveau est élu président de la République. Alors, dans les rues de Monrovia, la capitale du Liberia, les supporters scandent le nom de George Weah. C'est donc la consécration, cette fois politique, pour l'enfant du ghetto.

Déjà, dans les années 1990, George Weah avait su enflammer les foules dans les stades. L'attaquant du PSG, de Monaco ou du Milan AC qui, en 1995, reçoit le ballon d'or récompensant le meilleur footballeur de l'année. Accueilli comme un héros à son retour au pays, George Weah est devenu une icône, alors que le Liberia est déchiré par une guerre civile qui fait 250 000 morts. L'homme échoue deux fois à l'élection présidentielle avant de l'emporter avec plus de 60% des suffrages et comme slogan, "Espoir et unité".

