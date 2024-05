"Je deviens fou, je n'en peux plus de ce club" : après l'élimination du PSG en Ligue des champions, la déception des supporters ne retombe pas

Malgré un Parc des Princes incandescent mardi 7 mai au soir, le Paris-Saint-Germain a manqué son rendez-vous avec l'histoire en se faisant éliminer par le Borussia Dortmund en demi-finales retour de Ligue des champions (0-1, 0-1 à l'aller). Une élimination qui plonge les supporters, une nouvelle fois, dans la détresse. La déception est énorme au coup de sifflet final, après y avoir cru jusqu'à la fin. Certains supporters sont même choqués et défaits. "J'en ai marre, je suis déçu, c'est toujours la même chose. Je n'arrive même plus à parler", se désole ce supporter interrogé en sortant du Parc des Princes. "Je deviens fou, je n'en peux plus de ce club. Je ressens du dégoût."

à lire aussi Ligue des champions : entre limites et renouveau, le PSG tire un trait contrasté sur son parcours européen

Si le PSG a manqué de mordant et de folie pour enflammer le match, la chance n'a pas été de son côté, avec quatre poteaux touchés hier soir, six au total sur la double confrontation. Une raison de dire qu'"on a été nuls", selon ce supporter venu regarder le match sur les Grands Boulevards, à Paris. "Quatre poteaux dans ce match, on se réveille cinq minutes avant la fin, ce n'est pas normal", renchérit un de ses amis.

"Le PSG n'est pas au niveau mentalement pour ces échéances-là." Joël, supporter parisien à franceinfo

Ce manque de réussite criant à ce niveau de la compétition ne pardonne pas, selon Joël qui refait le match dans la rue avec ses amis. "Il n'y a que des tentatives, il n'y a pas la réussite qu'ont les grands clubs", analyse-t-il. "On sent que dans les grandes occasions, les joueurs n'ont pas la même sérénité que d'autres équipes, et ça se voit avec les poteaux, les barres transversales, les erreurs techniques", ajoute Joël, qui déplore que "ce sont des détails, mais c'est toujours la même chose".

Kylian Mbappé "inexistant"

Une autre raison de la déception des supporters est également le match raté de Kylian Mbappé. L'attaquant n'a pas pesé sur cette demi-finale, ni à l'aller, en Allemagne, ni au retour, à Paris. "On ne l'a pas vu, il était quasiment inexistant en première mi-temps, pas d'appel en profondeur", se désole un spectateur, qui espérait mieux alors que Kylian Mbappé disputait son dernier match en Coupe d'Europe avec le PSG.

Et pourtant, les supporters étaient confiants : un tirage favorable, une équipe de Dortmund prenable sur le papier. La déception n’en est que plus grande pour Antoine. "Honnêtement on y croyait vraiment, mais ça n’a pas suffi. On va encaisser et se remettre dedans."

Pas facile d’être un supporter du PSG, mardi soir dans les rues de la capitale. "On souffre chaque année, on va encore attendre 12 mois pour avoir une Ligue des champions. On n'a plus le sourire qu'on avait à l'aller", regrette encore ce supporter. Ils avaient pourtant prévu une fête sur les Champs-Élysées en cas de victoire, mais à la place "on rentre dormir, on verra l'année prochaine".