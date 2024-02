Football : "On veut bouger du Parc", affirme le président du PSG Nasser al-Khelaïfi

"On veut bouger du Parc", a déclaré jeudi 8 février le président du Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi à la direction des sports de Radio France, en marge du congrès annuel de l'UEFA à Paris, au cours duquel il a été reconduit au Comex de l'instance européenne du football. "C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc", a ainsi affirmé Nasser al-Khelaïfi.

Le président du PSG a exprimé sa volonté de quitter le Parc des Princes, après notamment le vote du Conseil de Paris. Un vote pour rappeler que le stade est "l'appartenance du patrimoine de la ville", adopté avec 64 voix pour et 86 abstentions, rapporte France Bleu Paris. L'adjoint à la maire de Paris David Belliard écrit sur les réseaux sociaux que "le Parc des Princes n'est pas à vendre".

Une source proche du président qatari ajoute que "tous les efforts sont désormais concentrés sur un départ du Parc des Princes". "Nous ne voulions pas partir, mais nous y sommes contraints. Le vote de la mairie a clarifié les choses", poursuit cette même source. Antre du club de la capitale depuis 1974, le Parc des Princes appartient à la Ville de Paris, qui le loue au PSG. La vente du stade de 48 000 places cristallise les tensions entre la Ville de Paris et la direction du club parisien, qui avait pour ambition de moderniser l'enceinte sportive et d'augmenter sa capacité à 60 000 places.

Le PSG arrête d'investir dans le Parc des Princes

Nasser al-Khelaïfi assure avoir "perdu 8 ans". "Si la mairie avait tenu ce discours 8 ans auparavant, le club aurait déjà cherché à bouger du Parc", assure-t-il. En mars 2023, le Paris Saint-Germain avait annoncé qu'il allait déposer un dossier de candidature pour racheter le Stade de France, situé au nord de la capitale, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le club ne s'est finalement pas porté candidat au rachat de l'enceinte dyonisienne.

Le Paris Saint-Germain arrête dès à présent tous les investissements pour le Parc des Princes, a appris la direction des sports d'une source proche du dossier. Le club tiendra une réunion ce jeudi après-midi avec l’équipe en charge du stade.