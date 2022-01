Coupe de France : quatre cas de Covid-19 chez les joueurs à la reprise du PSG

Le Paris Saint-Germain a annoncé samedi que quatre de ses joueurs et un membre de son staff avaient été testés positifs au Covid-19, sans préciser les noms des concernés. Le club parisien affronte Vannes lundi en 16e de finale de la Coupe de France.

Au tour du PSG. Comme de nombreux clubs de Ligue 1, mais aussi à l'étranger ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a annoncé samedi avoir décelé quatre cas de Covid-19 au sein de son effectif. Un membre du staff de Mauricio Pochettino est également contaminé et placé à l'isolement. L'actuel leader de Ligue 1 n'a pas dévoilé l'identité des personnes concernées. "Les tests effectués pendant la trêve hivernale et avant la reprise de l'entraînement ont révélé quatre cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs et un cas positif au sein du staff, a évoqué le PSG dans un communiqué. Les personnes concernées sont soumises aux protocoles Covid en vigueur."

Les tests effectués pendant la trêve hivernale et avant la reprise de l’entrainement ont révélé 4 cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs et 1 cas positif au sein du staff. Les personnes concernées sont soumises aux protocoles Covid en vigueur. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2022

Le club parisien vient tout juste d'effectuer sa reprise, à deux jours de son 16e de finale de Coupe de France face à Vannes (National 2). Pour le retour à l'entraînement suite à la trêve des fêtes, la majorité des cadres parisiens étaient bien présents, comme Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou encore Keylor Navas. Les joueurs sud-américains ont, eux, été excusés une journée supplémentaire. Trois joueurs sont pour leur part déjà partis en vue de la Coupe d'Afrique des nations : Achraf Hakimi avec le Maroc, Abdou Diallo et Idrissa Gueye avec le Sénégal.