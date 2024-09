Après la polémique, le groupe Pernod Ricard renonce à son partenariat avec le PSG

Face au tollé provoqué par l'annonce d'un futur partenariat avec le Paris-Saint-Germain (PSG), le groupe Pernod Ricard renonce à cette collaboration, annonce la multinationale dans un communiqué consulté par France Bleu Paris. Cet accord, qui était censé utiliser la popularité du club de football parisien afin de "promouvoir les marques de whisky et de champagne à l'international", a provoqué une vague de critiques et même des appels au boycott parmi les fans de l'Olympique de Marseille.

“J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille", déclare Alexandre Ricard, Président-Directeur Général (PDG) de Pernod Ricard. "Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui."

Cet accord de parrainage de quatre ans avec le Paris-Saint-Germain avait été annoncé par les deux parties lundi 2 septembre. Cet accord devait faire notamment de Pernod Ricard un partenaire officiel mondial, mais aussi l'unique fournisseur de champagne et de spiritueux du club de la capitale.

À Marseille, cette nouvelle a très vite provoqué la colère de nombreux supporters de l'OM, Paul Ricard, créateur de la marque en 1932, étant un Marseillais, mais également parce que le siège se trouve dans la ville des Bouches-du-Rhône. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #boycottPernodRicard a été partagé des centaines de fois ces derniers jours.

Un accord qui concernait l'international

Auprès de France Bleu Provence, mardi, le groupe affirmait "regretter l'emballement" et a parlé d'une "incompréhension" autour de ce partenariat. Selon eux, le PSG n'a pas signé "avec Pernod Ricard, mais avec les 240 marques du groupe", en citant par exemple les whiskies Chivas, le Malibu ou encore les champagnes Mumm.

Selon Pernod Ricard, il s'agissait d'un accord "à l'international" où la marque PSG est fortement implantée. C'est uniquement dans cet espace international, comme aux États-Unis ou en Corée du Sud, que des actions devaient être menées.