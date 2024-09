"Honteux", "Comme si la RATP devenait sponsor de l'OM"... Colère à Marseille après le partenariat entre le PSG et Pernot-Ricard

Dans un communiqué commun, le PSG et Pernod-Ricard ont annoncé lundi 2 septembre leur partenariat de quatre ans "qui débutera dès la saison 2024-2025 et couvrira les équipes professionnelles du PSG". "Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod-Ricard, qui mettra en valeur l'intégralité du catalogue de marque premium du Groupe" de vins et de spiritueux, peut-on lire dans le communiqué. Il devient le partenaire des équipes féminine et masculine de football, et fournisseur des équipes de handball.

Mais cette annonce a déchaîné la colère des supporters de l'OM, ennemi historique du club parisien. Le groupe Pernod-Ricard commercialise le pastis, boisson jaune emblématique à la ville de Marseille, dont une des usines se trouve dans la cité phocéenne. De quoi mettre les Marseillais sont dans tous leurs états, qui ne pardonnent pas à la marque jaune et bleu.

"Je passe au rhum"

"Je viens de vider la dernière goutte qu'il me restait dans l'évier", écrit un internaute, manifestement vexé de cette annonce. "Du coup, je passe un rhum", continue-t-il.

Erreur de stratégie commerciale ou pas? L avenir nous le dira, mais c est un peu comme si la ratp devenait sponsor de l OM. Go passer au casanis et vendre les actions pernod ricard... pic.twitter.com/EzC6P7ZSTB — Treizenrv (@treizenrv1) September 2, 2024

"C'est un peu comme si la RATP devenait sponsor de l'OM", ironise un autre, qui annonce qu'il va désormais acheter son pastis chez un des concurrents, le Casanis. Sur X, le hashtag #boycottPernodRicard est devenu viral en quelques heures. "Ça part sur du Casanis [...] et pour les grands soirs Henri Bardouin", menace un internaute.

C'EST HONTEUX CE QU'A FAIT @Pernod_Ricard #BOYCOTTRICARD ÇA PART SUR DU LIDANIS CASANIS DE CHEZ LIDL ET POUR LES GRANDS SOIRS HENRI BARDOUIN. LA MAISON DU PASTIS SUR LE VIEUX PORT GROS BANGER AUSSI !!! https://t.co/orpGplOkF4 — 🇱‌🇪‌🇫‌🇷‌🇦‌🇳‌🇨‌🇮‌🇸‌ (@LefrancisF) September 3, 2024

Certains ont même été inspirés, jusqu'à créer des montages. Ici, une fausse publicité pour du Pastis, avec comme titre "Ici c'est Paris", slogan utilisé par les supporters parisiens. Le Pastis 51 est même remplacé par du Pastis 75, numéro de département de Paris. Une publication qui a été supprimée depuis.

Un internaute a créé un photomontage pour moquer l'accord signe entre Pernod-Ricard et le PSG. (CAPTURE D'ÉCRAN / X)

Si Pernod-Ricard est devenu le sponsor du PSG, il fournissait déjà le club dans le cadre de ses hospitalités depuis plus de dix ans, comme le rappelle le groupe dans son communiqué.