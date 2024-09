Football : Kylian Mbappé et le PSG ont rendez-vous devant la commission juridique de la LFP

En août, l'ancien joueur du PSG avait saisi la LFP et l’UEFA par l’intermédiaire de la FFF pour plus de 55 millions d'euros de salaires et primes "impayés" par le club.

Kylian Mbappé et son ancien club, le Paris Saint-Germain, ont rendez-vous mercredi 11 septembre devant la commission juridique de la Ligue française de football (LFP), a appris la direction des Sports de Radio France mardi auprès d'une source proche du dossier, confirmant une information de L'Équipe. En août, Kylian Mbappé avait saisi la LFP et l’UEFA par l’intermédiaire de la Fédération française de football (FFF) pour plus de 55 millions d'euros de salaires et primes "impayés" par le PSG.

Le nouvel attaquant du Real Madrid, parti libre du PSG cet été, réclame un peu plus de 55 millions d’euros brut de salaires du mois d’avril, de mai et de juin, ainsi que des primes qu’il aurait dû percevoir avec le Paris Saint-Germain. Une lettre de mise en demeure a été envoyée dans un premier temps au Paris Saint-Germain, mais les négociations entre les deux parties n’ont pas évolué, le club estimant que des engagements avaient été pris entre le joueur et le club. Durant le mois d'août, deux autres courriers ont été envoyés : le premier, le 8 août, à la commission juridique de la LFP ; un autre, le 13 août auprès de la FFF pour informer l'UEFA.

Contacté en août, le Paris Saint-Germain n'avait souhaité "faire aucun commentaire sur les discussions en cours qui se déroulent de manière constructive depuis de nombreux mois", estimant qu'il "continue de s’engager respectueusement sur le sujet".