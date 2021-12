Premier League : Aston Villa-Burnley reporté en raison de cas de Covid-19

En Angleterre, la vague de contaminations s'accompagne d'une vague de reports. Le match de la 18e journée de Premier League entre Aston Villa et Burnley, qui devait se dérouler samedi 18 décembre à 15h00 a été reporté à quelques heures du coup d'envoi en raison d'un trop grand nombre de joueurs positifs au Covid-19 chez les locaux.

The #PL Board has postponed #AVLBUR because of an increase in positive COVID-19 cases in the Aston Villa squad



Full statement: https://t.co/0f2PmvCUg3 pic.twitter.com/sfJH787NH0