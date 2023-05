Plusieurs joueurs du Toulouse football club écartés de la rencontre contre Nantes pour refus de porter le maillot arc-en-ciel contre l'homophobie

Après un joueur de Guingamp samedi, un Nantais et plusieurs joueurs toulousains ont refusé dimanche de porter le maillot floqué arc-en-ciel contre l'homophobie. Dans un communiqué, le TFC annonce avoir écarté les joueurs concernés.

Le football n'en a visiblement pas terminé avec l'homophobie. Plusieurs joueurs du Toulouse football club (TFC) ne sont pas sur le terrain, dimanche 15 mai face à Nantes, en raison de "leur désaccord concernant l'association de leur image aux couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT", annonce le club dans un communiqué. Le TFC ne précise pas combien de joueurs sont concernés.

"Bien que respectueux des choix individuels de ses joueurs, et après de nombreux échanges, le Toulouse Football Club a choisi d’écarter lesdits joueurs" pour cette rencontre. "Le Toulouse Football Club tient à rappeler que 18 nationalités et cinq continents sont représentés au sein de son effectif professionnel (...) Nos joueurs sont choisis pour leurs qualités humaines indépendamment de leurs croyances ou de leurs convictions."

Le TFC "tient enfin à rappeler son engagement de longue date dans la lutte contre l'homophobie et toutes les formes de discriminations (...) À travers notre Fondation, nous continuerons à nous engager au quotidien avec nos joueurs, nos salariés, nos bénévoles, nos partenaires et notre communauté pour éduquer, sensibiliser et créer un environnement serein, inclusif et tolérant (...) le Toulouse Football Club et l’ensemble du football professionnel se mobilisent contre l’homophobie tout au long de cette 35ème journée de Ligue 1 Uber Eats."

